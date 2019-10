COMUNICADO: Eleven Seven Label Group cambia su nombre a Better Noise Music

Publicado 29/10/2019 16:01:57 CET

Resaltar el desarrollo de los artistas y la diversificación mientras mantiene sus raíces indies

Las nuevas contrataciones incluyen a Five Finger Death Punch, The HU, AWOLNATION, Atlas Genius

NUEVA YORK, 29 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Cuando el veterano de la industria musical y pionero independiente Allen Kovac fundó por primera vez Eleven Seven Music y Eleven Seven Label Group en 2006, reconoció que las mayores compañías discográficas ya no se centraban en el desarrollo de los artistas y en el marketing. Trece años más tarde, E7LG, el gigante mundial del sector del rock, cambia su nombre a Better Noise Music.

La consolidación de sus marcas y el cambio de nombre a Better Noise Music son indicativos de que llegarán grandes cosas en varios tipos de medios de comunicación. La intención es tener en cuenta lo que E7LG ha aprendido acerca del desarrollo de los artistas a lo largo de los años y aplicarlo a todos los tipos de medios de comunicación.

"Better Noise es más que una mera compañía discográfica", dice Steve Kline, director de Operaciones de Better Noise. "Somos una compañía de contenido, que crea libros, películas, documentales, producciones teatrales, giras, y contenido televisivo, que ofrece oportunidades para llegar a la audiencia de modo exclusivo e impactante. Somos más que una compañía discográfica, desarrollamos y cuidamos a los artistas y a las bandas".

"Better Noise significa que comunicamos nuestros estándares a nuestros artistas y socios con tan solo dos palabras", explica Dan Waite, director general para Europa. "Better Noise no es genérico y nuestro estándar es la excelencia. El modo colaborador en que Allen nos anima a trabajar hace que los artistas se beneficien de las habilidades de todos, ya sea en EE. UU., Toronto, Europa o Australia; y por eso hemos podido atraer a los mejores artistas en su género, como AWOLNATION y Five Finger Death Punch".

El fundador de Better Noise, Allen Kovac, fue homenajeado por Sir Richard Branson con el premio Innovator Award en la ceremonia de los Premios de la Asociación para la Música Independiente (AIM, por sus siglas en inglés) celebrada en Londres en septiembre de 2019. Un visionario del sector que anticipó muchas de las ventajas de la era digital, el Sr. Kovac aceptó el honor y recalcó que los indies han pasado de una cuota de mercado del 14% cuando la organización empezó, a casi un 40% hoy en día. También destacó el papel cada vez más importante que desempeñan en el éxito del sector independiente compañías como Beatchain y BuzzAngle.

Entre las principales nuevas contrataciones mundiales se incluyen Five Finger Death Punch, AWOLNATION y la sensación del rock de Mongolia, The HU. Five Finger Death Punch llena estadios por todo el mundo y mantiene su estado de oro o de platino de forma consistente. El innovador sonido indie-rock de AWOLNATION y sus grandes éxitos en la radio han dado como resultado más de 1500 millones de reproducciones. Las entradas para las primeras giras de The HU en el Reino Unido y América del Norte se agotaron, y su álbum debutó en los 10 primeros puestos de varias listas de álbumes de rock de todo el mundo. Estas bandas se unen a una lista que ya cuenta con: Mötley Crüe, Papa Roach, Dirty Heads, Bad Wolves, Fire from the Gods, Nothing More, Escape the Fate, Sixx: A.M. y HELLYEAH. Esta lista dominó el mercado radiofónico Mediabase Active Rock con una cuota del 20%.

Better Noise Nashville también ha conseguido su primera aparición country-rock con Cory Marks, que saldrá de gira con Gordon Bamford en primavera de 2020. Otras de las nuevas contrataciones de Better Noise International son Bang Bang Romeo (Reino Unido), Juno-nominated Bleeker (Canadá) y Atlas Genius (Australia).

"Además de empezar a abarcar otros géneros musicales, también estamos avanzando por diferentes caminos en los medios de comunicación", explica la directora general Rose Slanic, destacando la película de Netflix The Dirt y un musical de Broadway basado en The Heroin Diaries, de Nikki Sixx, junto con una lista de películas como Sno Babies (una película sobre el paso de la juventud a la edad adulta que retrata a adolescentes víctimas de la crisis de los opiáceos, con 13 canciones de artistas de la casa discográfica) y The Retaliators (una película de terror con banda sonora a cargo de artistas de Better Noise) y varios documentales preparados para 2020. El proyecto editorial incluye podcasts, audiolibros y libros, como las recién publicadas memorias de Debbie Harry.

Asociada con FUGA, AMPED y Membran, la compañía opera una plataforma de distribución y marketing mundial, y cuenta con oficinas en Nueva York, Los Ángeles, Londres, Berlín, Toronto y Sídney.

https://mma.prnewswire.com/media/1018661/Better_Noise_Music_... [https://mma.prnewswire.com/media/1018661/Better_Noise_Music_...]

Vídeo -- https://mma.prnewswire.com/media/1018712/Better_Noise_Music.... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2624399-1&h=3313193513&u...]Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1018661/Better_Noise_Music_... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2624399-1&h=1771029736&u...]

