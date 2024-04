ELFBAR se centra en la reciclabilidad del vapeo con dedicación continua

El último concepto de vaporizador de ELFBAR es reconocido por el iF Design Award 2024 por su diseño de cuerpo completo de papel corrugado.

ELFBAR también presenta el prototipo de vapeo de un solo uso R3, elevando la tasa de reciclaje al 85% de todo el producto.

La marca reitera su compromiso duradero con su programa de reciclaje de vaporizadores 'GreenAwareness'

(Información remitida por la empresa firmante)

HONG KONG, 16 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- ELFBAR, pionero mundial en tecnología de vapeo, anunció sus prototipos de productos en medio del esfuerzo intensificado de la marca para promover la reciclabilidad de los productos de vapeo.

El concepto de vaporizador de un solo uso de ELFBAR, una estructura de papel corrugado, gana el premio de diseño de producto en el mundialmente famoso International Forum (iF) Design Award 2024.

Vapeo de papel corrugado ELFBAR

En otro ejemplo más reciente de innovación al duplicar el desarrollo de tecnologías de reciclaje, la marca presenta R3, un prototipo de vaporizador de un solo uso en el que los usuarios pueden quitar la batería por sí mismos para un reciclaje más sencillo.

Concepto minimalista impulsado por el papel corrugado

El galardonado vaporizador de un solo uso aplica papel corrugado degradable en toda su carcasa, una inspiración que proviene de los muebles de cartón y reduce efectivamente el impacto ambiental de los vaporizadores de un solo uso.

Los usuarios pueden quitar fácilmente el caparazón arrancándolo a lo largo de la línea de puntos. La estructura marca la visión del producto de mantenerse a la vanguardia en el impulso de sostenibilidad de la industria sin comprometer su durabilidad y experiencia del usuario.

Las baterías usadas en los productos desechados también se pueden desechar adecuadamente y reciclar después de retirar la cubierta de papel.

Optar por tasas de reciclabilidad cada vez más altas

El último prototipo R3 de ELFBAR es un testimonio de su postura respetuosa con el planeta. Al permitir que el prototipo se desmonte manualmente en cinco partes: batería de litio, carcasa, sensor de flujo de aire, carcasa de la batería, boquilla y filtro de nicotina, este producto de un solo uso eleva la tasa de reciclaje total al 85 por ciento.

En particular, los usuarios pueden extraer la batería con un simple mecanismo de empujar y soltar en la base.

Con una estructura fácil de desmontar, este prototipo garantiza un desmontaje sin complicaciones y mejora significativamente la eficiencia del reciclaje en las instalaciones de gestión de residuos.

Hitos del reciclaje de ELFBAR

Además de mejorar la reciclabilidad de los productos de vapeo, ELFBAR ha estado trabajando incansablemente con sus socios para establecer puntos de reciclaje en puntos de venta minoristas en todo el mundo e impulsar la conciencia pública sobre la eliminación responsable de vapeadores en el marco del programa de reciclaje GreenAwareness.

A 1 de abril de 2024, ELFBAR y sus socios habían proporcionado a más de 160 tiendas minoristas recolección, transporte y procesamiento de extremo a extremo de vaporizadores desechados, e instalado contenedores de reciclaje en más de 1.000 tiendas en todo Reino Unido.

Hasta entonces, se habían recogido, desmantelado y procesado de forma responsable más de 200.000 piezas de vaporizadores desechados, con un peso total de 5.611 kilogramos.

Además, ELFBAR reitera su ambición de ampliar el programa de reciclaje GreenAwareness de Reino Unido a otros mercados, y de ELFBAR a LOST MARY en 2024, en un intento por colocar contenedores de reciclaje en más de 4.000 tiendas en todo el mundo.

Como pionero en el reciclaje de vaporizadores, ELFBAR tiene previsto establecer una cadena de reciclaje con procesos maduros de desmantelamiento, reciclaje y reutilización en un circuito cerrado.

ELFBAR inició GreenAwareness a modo de prueba en abril de 2023, con el compromiso de ofrecer soluciones integrales de reciclaje de vaporizadores y reducir el impacto de los materiales de desecho. A través de este programa, ELFBAR se une a proveedores profesionales de servicios de reciclaje de baterías de litio para encargarse de la recolección de vaporizadores desechados de los minoristas y transportarlos a una organización certificada como Centro de Tratamiento Aprobado Autorizado (AATF), donde estos dispositivos se desmontan completamente en componentes para un riguroso procedimiento de reciclaje.

Acerca de ELFBAR

ELFBAR es un pionero e innovador en la industria global del vapeo. Desde su creación en 2018, se ha dedicado a explorar nuevas fronteras proporcionando una experiencia de vapeo distinta y diversa, con la innovación en el centro. ELFBAR mantiene su compromiso con el cumplimiento, la protección de los jóvenes y el crecimiento sostenible en su responsabilidad inquebrantable como marca líder favorecida y referida por decenas de millones de usuarios adultos en todo el mundo.

Para obtener más información sobre ELFBAR como marca y sus productos, visite elfbar.com.

Acerca del iF DESIGN AWARD

Desde 1954, el iF DESIGN AWARD ha sido una marca reconocida mundialmente en lo que respecta a la excelencia en el diseño. La marca iF está establecida internacionalmente como símbolo de logros de diseño sobresalientes. El iF DESIGN AWARD es uno de los premios de diseño más importantes del mundo. Honra los logros del diseño en todas las disciplinas: diseño de productos, embalajes, comunicación y servicios, arquitectura y diseño de interiores, así como interfaz de usuario (UI), experiencia de usuario (UX) y conceptos profesionales. Todos los trabajos premiados se presentan en ifdesign.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2384588/ELFBAR_Corrugated_Paper_Vape.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1832287/elf_bar_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/elfbar-se-centra-en-la-reciclabilidad-del-vapeo-con-dedicacion-continua-302117119.html