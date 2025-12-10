ELFBAR y LOST MARY presentan avances históricos en I+D y nuevos protocolos de seguridad para 2025

Sales de nicotina, ingrediente clave del e-líquido para vapear, estudiadas para mejorar las fórmulas.

Más de 136.000 pruebas realizadas en 2025 en el e-líquido, el aerosol, el material y la fiabilidad del producto.

300 procedimientos de prueba implementados como estándar.

Innovación continua y aplicaciones tecnológicas impulsadas por más de 900 patentes concedidas a nivel mundial.

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Las marcas de vapeo líderes mundiales ELFBAR y LOST MARY compartieron hoy los últimos avances en I+D, que incluyen investigaciones pioneras sobre formulaciones de e-líquidos, una cartera de patentes con todo incluido y protocolos de prueba ampliados.

Ambas marcas han adoptado un enfoque científico para el desarrollo de productos desde sus inicios, con una inversión anual en I+D de varios millones de libras.

"Las pruebas rigurosas siguen siendo fundamentales para nuestras operaciones de I+D", afirmó Samuel Fu, director de Ingeniería de I+D de ELFBAR y LOST MARY. "A lo largo de 2025, se han realizado más de 136.000 pruebas en productos finales, líquidos para vapear, aerosoles y materiales, lo que demuestra nuestra búsqueda a largo plazo de estándares de seguridad más elevados".

Sales de nicotina para un rendimiento más seguro

Las pruebas de un estudio reciente revisado por pares realizado por las marcas muestran que las resistencias de níquel-cromo saturadas con líquido para vapear con un 2% de lactato de nicotina (una sal de nicotina de uso común en vapeadores) liberan significativamente más níquel que las del líquido para vapear con benzoato de nicotina al 2% cada semana durante cuatro semanas.

Además, los aerosoles, o vapores generados a partir de la primera formulación de lactato, también presentan niveles de níquel más altos que la segunda formulación de benzoato.

Este estudio, publicado en la mundialmente reconocida revista Chemical Research in Toxicology y centrado en el lactato de nicotina, identifica la migración de níquel en líquidos y aerosoles para vapear, y ayuda a minimizar la exposición de los usuarios a esta sustancia nociva.

Para reforzar la confianza, tras este estudio, las marcas comenzaron a eliminar gradualmente el lactato de nicotina y las resistencias de níquel-cromo de sus productos.

"Por lo tanto, hacemos un llamamiento a toda la industria para que sea cautelosa con el uso de lactato de nicotina y a los organismos reguladores para que orienten aún más las formulaciones de los líquidos electrónicos, en aras de la mejora de los estándares de toda la industria", añadió Samuel.

Los crecientes procedimientos de prueba refuerzan la seguridad

Los estrictos estándares de seguridad y rendimiento de los productos de las marcas se sustentan en 300 procedimientos de prueba previos a la comercialización, que abarcan 170 análisis químicos de líquidos electrónicos y aerosoles, 98 evaluaciones de materiales y 32 pruebas de fiabilidad de los dispositivos antes de su comercialización. Las inspecciones aleatorias mensuales también ayudan a detectar cualquier rastro de sustancias prohibidas.

Desde mayo de 2025, se han añadido al protocolo de prueba 28 nuevos procedimientos para la composición química de líquidos electrónicos y aerosoles, así como de los materiales, lo que demuestra un compromiso continuo con el control de calidad.

Además, las marcas han pasado múltiples pruebas de competencia de e-líquido realizadas por el Laboratorio del Químico Gubernamental del Reino Unido, con todos los resultados calificados como "satisfactorios", lo que reconfirma las capacidades de prueba internas de las marcas y el cumplimiento de los requisitos de cumplimiento de los productos.

"Para ofrecer productos de riesgo reducido en los que los usuarios adultos puedan confiar, reforzamos continuamente su seguridad perfeccionando nuestras capacidades de prueba, optimizando el control de calidad y garantizando que cada dispositivo supere los umbrales regulatorios", afirmó Samuel.

Una cartera integral de patentes impulsa la innovación

A noviembre de 2025, ambas marcas habían presentado más de 2.200 solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad, de las cuales más de 900 se habían concedido en todo el mundo, un factor clave en la rápida evolución de su cartera, ya que las innovaciones se adaptan continuamente a nuevos productos.

Abarcando campos como la estructura del dispositivo, la formulación del e-líquido, el material, el software y los sistemas electrónicos, las patentes abordan cada componente clave de los productos de vapeo. Esta extensa cartera subraya el incansable afán de las marcas por innovar, avanzar en el diseño y la tecnología, y mejorar la seguridad de los productos para ofrecer soluciones de última generación.

"Varias tecnologías revolucionarias están en desarrollo. Con ellas, los productos de vapeo se redefinirán y su seguridad general alcanzará nuevas cotas", afirmó Samuel Fu.

Acerca de ELFBARELFBAR es pionera en la industria global del vapeo. Desde su creación en 2018, ha ofrecido una experiencia de vapeo distintiva y diversa, centrada en la innovación.

ELFBAR mantiene su compromiso con la prevención del acceso juvenil y el crecimiento sostenible como marca líder, preferida y utilizada por decenas de millones de usuarios adultos en todo el mundo como alternativa al tabaco.

Si desea más información visite elfbar.com

Acerca de LOST MARYLOST MARY, la empresa global innovadora en vapeo, se dedica a descubrir el valor del vapeo, marcar tendencia y establecer estándares de calidad.

LOST MARY está presente en más de 50 mercados globales, donde decenas de millones de usuarios adultos prefieren sus productos.

Si desea más información visite la página web lostmary.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1832287/elf_bar_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/elfbar-y-lost-mary-presentan-avances-historicos-en-id-y-nuevos-protocolos-de-seguridad-para-2025-302638458.html