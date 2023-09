Se eligen los finalistas de los 2023 Global Pluralism Award

(Información remitida por la empresa firmante)

El Centro Global para el Pluralismo reconoce los esfuerzos mundiales sobresalientes que contribuyen a sociedades más inclusivas

OTTAWA, ON, 14 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- En respuesta a la urgente necesidad de apoyar respuestas positivas a la diversidad, el Centro Global para el Pluralismo ha anunciado hoy 10 finalistas para el 2023 Global Pluralism Award . El premio celebra el trabajo inspirador y valiente que está ayudando a construir sociedades más inclusivas en las que se valora y protege la diversidad.

"La creatividad, el coraje y el compromiso mostrados por los finalistas de este año son muy importantes en este momento", declaró Meredith Preston McGhie, secretaria general del Centro Global para el Pluralismo. "En un momento de creciente polarización a nivel mundial, es fundamental magnificar el impacto de los líderes del pluralismo que están creando sociedades más inclusivas y pacíficas en las que se valora la diversidad. Espero que estos ejemplos nos animen a todos a seguirlos y a pasar a la acción".

El presidente del Jurado, el doctor Marwan Muasher, de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional y antiguo ministro de Asuntos Exteriores y Viceprimer ministro de Jordania, explicó: "Los finalistas del premio han hecho contribuciones extraordinarias al fomento del pluralismo en algunos de los contextos más difíciles del mundo. Están fortaleciendo sus comunidades al ayudar a construir una base de respeto mutuo, cooperación y objetivos compartidos".

Las candidaturas se someten a un riguroso examen y los finalistas son seleccionados por un jurado internacional independiente de expertos. Los finalistas de este año trabajan para reforzar el pluralismo en sus sociedades a través de una amplia gama de disciplinas, desde la consolidación de la paz a la traducción, la empresa social, la terapia deportiva, la narración de cuentos, la tecnología y mucho más.

De estos 10 finalistas, tres ganadores y siete galardonados con menciones honoríficas serán reconocidos en una ceremonia que se celebrará en noviembre en Ottawa (Canadá). Cada ganador recibirá 50.000 dólares canadienses para continuar su labor en favor del pluralismo.

Los finalistas del 2023 Global Pluralism Award incluyen:

Build Up (Kenia/Estados Unidos/Global)Deeyah Khan (Noruega/Estados Unidos) Esther Omam (Camerún)The Global Interfaith Network for People of All Sexes, Sexual Orientations, Gender Identities and Expressions - GIN-SSOGIE (Sudáfrica/Global)India Love Project (India)Lea Baroudi (Líbano) Politize! Civic Education Institute (Brasil)Red de Intérpretes y Promotores Interculturales Asociación Civil (México)REFORM: The Palestinian Association for Empowerment and Local Development (Palestina)Touché (Bélgica)

El comunicado de prensa completo y más información sobre los nominados están disponibles aquí .

