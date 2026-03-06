Elisa Rodríguez, una enfermera experta en menopausia que transforma el cuidado femenino - Elisa Rodríguez

Madrid, 6 de marzo de 2026.- La menopausia constituye una etapa fisiológica que implica transformaciones hormonales, físicas y emocionales de gran relevancia en la vida de la mujer. Durante años, este proceso ha estado rodeado de silencios y desinformación que han dificultado una comprensión profunda y serena de sus cambios. Sin embargo, la educación para la salud y el acompañamiento profesional especializado permiten abordar esta etapa con mayor claridad, conocimiento y equilibrio.

En este ámbito, Elisa Rodríguez, enfermera experta en menopausia, desarrolla un proyecto centrado en ofrecer información rigurosa y acompañamiento personalizado a mujeres que transitan la perimenopausia y la menopausia. Su propuesta combina experiencia clínica, vivencia personal y una mirada cercana que integra conocimiento, delicadeza, motivación y acción, con el objetivo de transformar la forma en que se vive esta etapa.

Acompañamiento individualizado para comprender y actuar

El proyecto “Tu enfermera en menopausia” surge tras una vivencia personal de menopausia precoz que llevó a Elisa Rodríguez a profundizar en la salud femenina y a especializarse a través de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Con más de dos décadas de trayectoria como enfermera, articula un modelo de acompañamiento que combina conocimiento clínico, escucha activa, sensibilidad en el trato y planificación consciente de hábitos saludables.

Las asesorías individuales online constituyen uno de los pilares de su actividad. En sesiones de 60 minutos se analizan síntomas, rutinas y estado emocional, estableciendo un plan de acción realista y adaptado a cada mujer. La intervención aborda alimentación, descanso, ejercicio y gestión emocional desde una perspectiva integradora, orientada no solo a comprender lo que ocurre en el cuerpo, sino a impulsar decisiones prácticas que favorezcan el equilibrio.

Dirigido a mujeres entre 35 y 60 años que comienzan a experimentar cambios físicos o psicológicos, este acompañamiento fomenta una actitud activa frente al propio bienestar. La información se traduce en pasos concretos, accesibles y aplicables al día a día, reforzando la motivación y la autonomía en el cuidado personal.

Formación, comunidad y divulgación con propósito

Junto al trabajo individual, Elisa Rodríguez desarrolla un programa de formación online de 12 semanas enfocado en fortalecer la autoestima y mejorar la salud física y emocional durante la etapa que rodea la menopausia. La propuesta combina sesiones individuales iniciales, encuentros grupales en directo y seguimiento continuado, generando un espacio estructurado de aprendizaje y evolución.

El programa aborda la comprensión de los cambios hormonales, la organización de hábitos saludables, la gestión de la ansiedad y la mejora del descanso, promoviendo no solo conocimiento, sino transformación práctica. La creación de una comunidad de mujeres con inquietudes compartidas refuerza el sentimiento de acompañamiento desde el respeto y la confidencialidad.

Paralelamente, la labor divulgativa ocupa un lugar relevante en su actividad. A través de redes sociales, conferencias y talleres impartidos en ayuntamientos, empresas y asociaciones, se difunde información basada en evidencia sobre salud femenina, perimenopausia y autocuidado. Esta dimensión educativa contribuye a normalizar una etapa natural del ciclo vital, aportando claridad donde antes predominaba la incertidumbre.

La propuesta de Elisa Rodríguez integra educación sanitaria, acompañamiento emocional y acción consciente como ejes del cuidado femenino. Desde una mirada profesional y humana, el proyecto impulsa una vivencia más informada, motivada y serena de la menopausia, entendida no como un final, sino como una etapa que puede afrontarse con conocimiento, equilibrio y determinación.

