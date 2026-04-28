Elite Fit, el equipamiento profesional de Behumax que ya entrena a los atletas más exigentes - Behumax

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de abril de 2026.- Barras olímpicas, kettlebells, trineos, racks y más de cien referencias de material técnico conforman una gama pensada para quienes no hacen concesiones en la calidad del entrenamiento.

Behumax lleva meses siendo la referencia de elección para boxes, gimnasios profesionales y atletas de alto rendimiento que buscan equiparse con material de cross training sin comprometer ni un gramo de calidad. Su gama Elite Fit reúne en un único catálogo todo el equipamiento necesario para entrenar al más alto nivel: desde las barras olímpicas hasta los suelos técnicos, pasando por racks, cajones pliométricos, kettlebells, trineos y accesorios de gimnasia.

Material que aguanta donde otros no llegan

La propuesta de Elite Fit parte de una premisa sencilla: el equipamiento no debe ser el limitante del rendimiento. Las barras olímpicas de la gama, disponibles en versiones de 20 y 15 kg, incorporan acabado profesional y ocho rodamientos de precisión que garantizan una rotación suave y constante en movimientos olímpicos exigentes. Los discos, tanto en formato training como calibrado de competición, están fabricados para soportar el impacto repetido sin perder forma ni precisión.

La misma filosofía se aplica al resto del catálogo. Las kettlebells están disponibles en acero de competición o recubrimiento vinílico, desde 4 hasta 32 kg, y las mancuernas hexagonales en acero cubren rangos amplios para adaptarse a cualquier programa de entrenamiento. Todo el material está diseñado para aguantar sesiones intensivas día tras día, en entornos de uso compartido y profesional.

Un catálogo completo para cualquier metodología

Una de las fortalezas de Elite Fit es su amplitud. La gama cubre todas las áreas del cross training moderno sin dejar huecos en el equipamiento:

Fuerza y levantamientos. Barras olímpicas de 20 y 15 kg, barras Z, discos training y de competición, con soluciones de almacenamiento integradas para mantener el espacio ordenado.

Acondicionamiento funcional. Kettlebells, mancuernas, sacos búlgaros, chalecos lastrados y bandas elásticas para trabajar la fuerza en todas sus manifestaciones.

Entrenamiento funcional y pliométrico. Wall balls, cajones pliométricos en madera, foam o regulables en altura, cuerdas de batalla y bancos GHD para glúteos y femorales.

Strongman. Trineos de empuje y arrastre en varios modelos, slam balls e implementos farmer para trabajar la fuerza explosiva y la tracción.

Gimnástica. Anillas con correas ajustables y abmats para el trabajo de core y ejercicios en suspensión.

Suelos técnicos. Esterillas profesionales, plataformas de halterofilia, landing pads y césped sintético para acondicionar cualquier espacio.

Racks y jaulas. Wall racks, half racks, power racks, racks con poleas y multiestación, con componentes modulares que permiten escalar la instalación según las necesidades de cada espacio.

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De los boxes profesionales al espacio doméstico de alto nivel

Elite Fit tiene respuesta para perfiles muy distintos. Los gestores de boxes y gimnasios encuentran en la gama la posibilidad de equipar sus instalaciones con material homogéneo, duradero y con soporte local desde España. Los atletas que entrenan en casa pero no quieren renunciar a la calidad profesional también tienen su lugar: el catálogo permite configurar un espacio de entrenamiento completo con el mismo material que se usa en competición.

La gama incluye además soluciones de almacenamiento específicas para cada tipo de material: racks porta-discos y porta-barras, organizadores de kettlebells, mancuernas, bandas y balones. Un detalle que marca la diferencia en instalaciones con uso intensivo y que contribuye a prolongar la vida útil del equipamiento.

Accesorios y complementos que cierran el ciclo del entrenamiento

Behumax no se ha conformado con ofrecer el material principal. Elite Fit cuenta también con un timer específico para cross training que facilita la programación de WODs e intervalos, así como una línea de accesorios que incluye muñequeras elásticas para halterofilia, barras para flexiones y otros complementos que mejoran la técnica y la seguridad en los movimientos.

“Cualquier atleta, sea cual sea su nivel, merece entrenar con el mejor material. La durabilidad, la seguridad y el rendimiento son los tres pilares que definen cada producto de la gama Elite Fit.”

Sobre Behumax

Behumax es una empresa especializada en la distribución de maquinaria de fitness y equipamiento deportivo, con presencia en España y Portugal. Su catálogo abarca desde el material de cross training de la gama Elite Fit hasta máquinas de cardio, deportes acuáticos y equipamiento reacondicionado. Con su centro logístico en Badajoz, ofrece asesoramiento personalizado y opciones de financiación a través de plataformas como Sequra.

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