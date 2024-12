(Información remitida por la empresa firmante)

-EliTe Solar inicia la construcción de un centro de fabricación solar de 5 GW en Egipto para avanzar en los objetivos energéticos regionals

SUEZ, Egipto, 20 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- El 16 de diciembre de 2024, EliTe Solar, un fabricante líder de energía solar fotovoltaica con sede en Singapur, celebró una ceremonia inaugural para su nuevo proyecto en la Zona de Cooperación Económica y Comercial TEDA Suez de Egipto, lo que marca un hito importante en la expansión estratégica global de la empresa. La instalación tiene un objetivo de capacidad planificado de 5 GW, que abarca una superficie de 78.000 metros cuadrados. Está previsto que el proyecto comience la producción en septiembre de 2025, con líneas de producción de células solares de 2 GW y módulos solares de 3 GW.

En la ceremonia, se reunieron distinguidos invitados, entre ellos Waleid Gamal Eldien, Presidente de la Zona Económica del Canal de Suez, República Árabe de Egipto; Ouyang Xiaoming, Primer Secretario de la Embajada de China en Egipto; Li Daixin, Presidente de China-Africa TEDA Investment Co., Ltd.; y Liu Jingqi, Presidente de EliTe Solar, para intercambiar ideas y debatir las futuras perspectivas de desarrollo del proyecto.

"El lanzamiento de este proyecto representa un hito importante en el desarrollo de la industria solar de Egipto", afirmó Waleid Gamal Eldien, Presidente de la Autoridad de la Zona Económica Especial de Egipto. "Al introducir tecnologías avanzadas de fabricación solar y optimizar las cadenas de suministro locales, esta iniciativa elevará los estándares generales de fabricación de Egipto. La tecnología solar avanzada y la experiencia gerencial de EliTe Solar mejorarán aún más nuestra posición global en la industria de la energía solar".

Este proyecto aporta tecnologías avanzadas de fabricación de energía a Egipto, impulsa la cadena de suministro de la industria solar local y aumenta las capacidades de exportación de Egipto y su influencia global en el mercado solar. Proporciona un nuevo impulso a la economía local y actúa como un factor clave para respaldar el objetivo de energía renovable de Egipto para 2030 de lograr una transformación del 42 % hacia energía limpia.

"Este proyecto no solo fortalece la industria solar de Egipto, sino que también posiciona al país como un centro clave de fabricación de energía solar en Oriente Medio y el Norte de África (MENA). Mejora las capacidades de la cadena de suministro al tiempo que proporciona un apoyo crucial para el crecimiento global de la energía renovable", afirmó Li Daixin, presidente de China-Africa TEDA Investment Co., Ltd.

Teniendo en cuenta los recientes cortes de energía y apagones que se han producido en Egipto este año, que ponen de relieve la fuerte demanda futura de electricidad, existe una necesidad urgente de una arquitectura energética diversificada para garantizar la independencia energética. Este proyecto aborda perfectamente estas necesidades al ofrecer soluciones sostenibles a través de recursos energéticos renovables. Una vez completado, el proyecto generará 500 millones de kWh al año, ahorrará aproximadamente 307 millones de toneladas de carbón estándar y compensará las emisiones de carbono equivalentes a la plantación de 84 millones de árboles.

Liu Jingqi, president de EliTe Solar declaró, "El lanzamiento del proyecto en Egipto no solo demuestra nuestra experiencia en innovación tecnológica e integración industrial, sino que también subraya la misión de EliTe Solar de liderar el desarrollo global de energía renovable. Junto con nuestros socios, estamos construyendo un futuro más verde y estableciendo nuevos puntos de referencia para la transición energética global".

Desde sus inicios, EliTe Solar ha establecido varios centros de fabricación en países como Vietnam, Indonesia y Egipto, consolidando así su presencia industrial internacional. En el futuro, EliTe Solar seguirá impulsando la transformación energética a través de exportaciones de tecnología de alta calidad, contribuyendo aún más al desarrollo sostenible global.

Acerca de EliTe Solar

Fundada en 2005, EliTe Solar tiene el compromiso de convertirse en un proveedor líder mundial de sistemas fotovoltaicos mejorando el servicio al cliente, impulsando el éxito del cliente y aumentando la rentabilidad. EliTe Solar tiene un historial comprobado de entrega de más de 10 GW de módulos solares a nivel mundial. Ofrecemos soluciones solares inteligentes para empresas de servicios públicos, clientes comerciales e industriales y clientes residenciales en todo el mundo. Nuestro enfoque se centra en optimizar el coste nivelado de la energía (LCOE) para maximizar el valor y minimizar el riesgo, lo que permite a nuestros clientes obtener una ventaja competitiva en el mercado global. Con una sólida presencia de marca y capacidades de fabricación a gran escala, EliTe Solar ha creado un modelo comercial completamente integrado, desde obleas y células de silicio hasta módulos, lo que promueve la integración vertical en la industria fotovoltaica. Descubra más sobre nuestras ofertas en www.elite-solar.com.

