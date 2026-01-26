(Información remitida por la empresa firmante)

- ELITE Solar pone en marcha una planta de fabricación solar integrada de 5 GW en Egipto, ampliando su capacidad de suministro global

SUEZ, Egipto, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- ELITE Solar, líder mundial en fabricación solar integrada, anunció hoy la puesta en marcha de sus nuevas instalaciones de fabricación fotovoltaica de 5 GW en la Zona Económica del Canal de Suez de Egipto, lo que marca un hito importante en la estrategia de expansión global de la empresa.

La instalación incluye 2 GW de capacidad de células solares de alta eficiencia y 3 GW de producción de módulos solares, creando una plataforma de fabricación totalmente integrada diseñada para servir a clientes de escala comercial, industrial y de servicios públicos en todo el mundo.

El doctor Mostafa Madbouly, primer ministro de Egipto, asistió a la ceremonia oficial de puesta en servicio a principios de este mes, subrayando la importancia del proyecto para los objetivos de desarrollo industrial y de energías renovables de Egipto. La nueva instalación apoya el desarrollo de la fuerza laboral local, a la vez que fortalece el papel de la región en la cadena global de suministro de energía limpia.

El 23 de enero, ELITE Solar recibió a clientes regionales, proveedores estratégicos y socios de la industria en sus instalaciones para que pudieran observar de primera mano las líneas de producción de células y módulos solares tipo N. La visita incluyó conversaciones sobre la coordinación de la cadena de suministro, la planificación de la producción, el abastecimiento local y la colaboración a largo plazo, destacando el enfoque de ELITE Solar en la fiabilidad operativa y la fabricación escalable.

"Estas instalaciones refuerzan nuestra presencia global de fabricación y refuerzan nuestro compromiso con un suministro de energía solar fiable y listo para el mercado", afirmó Arndt E. Lutz, consejero delegado de ELITE Solar USA. "Al combinar la tecnología avanzada de tipo N con la producción integrada y una ejecución rigurosa, estamos en condiciones de ofrecer a nuestros clientes una calidad constante y fiabilidad a largo plazo en múltiples mercados".

La planta de Ain Sokhna es un componente clave de la estrategia de crecimiento internacional de ELITE Solar, que combina liderazgo tecnológico centralizado y estándares globales con fabricación localizada en regiones estratégicas. Este enfoque permite a la empresa responder eficientemente a la demanda de los clientes en Oriente Medio, África, Europa y América del Norte (MENA).

Con sus capacidades de fabricación ampliadas, ELITE Solar continúa fortaleciendo su posición como socio global confiable para la implementación de energía renovable a gran escala.

Acerca de ELITE Solar

Fundada en 2005, ELITE Solar es un proveedor global de soluciones solares inteligentes y de alta eficiencia para los mercados de servicios públicos, comercial e industrial (C&I) y residencial. Con sede en Singapur y operaciones en California, la compañía opera plantas de fabricación integradas en Vietnam, Indonesia y Egipto, abarcando toda la cadena de valor, desde las obleas hasta los módulos. El modelo de integración vertical y el alcance global de ELITE Solar respaldan su misión de impulsar el éxito de sus clientes y acelerar la transición a la energía limpia. Más información en www.elite-solar.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/elite-solar-pone-en-marcha-una-planta-de-fabricacion-solar-integrada-de-5-gw-en-egipto-302669723.html