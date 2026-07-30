Elixium Clinic aborda los problemas del pie que más preocupan a los especialistas - Elixium Clinic

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de julio.- Muchas personas creen que sentir un fuerte dolor en el talón al dar los primeros pasos del día es algo pasajero o una simple consecuencia del cansancio. Sin embargo, los especialistas advierten de que este síntoma puede ser la primera señal de una fascitis plantar, una de las lesiones más frecuentes en las consultas de podología.

Pero esta no es la única patología que preocupa actualmente. La podología ha evolucionado en los últimos años y cada vez son más los pacientes que acuden por problemas relacionados con la forma de caminar, lesiones deportivas o molestias que incluso terminan afectando a las rodillas, las caderas o la espalda.

La fascitis plantar, una de las consultas que más ha aumentado

El dolor intenso en el talón, especialmente al levantarse de la cama o tras permanecer un tiempo sentado, suele ser uno de los síntomas más característicos de la fascitis plantar.

Aunque inicialmente muchas personas lo ignoran, un diagnóstico precoz permite aplicar tratamientos conservadores que reducen el dolor y aceleran la recuperación. Puede obtenerse más información sobre el tratamiento de la fascitis plantar en Sabadell.

Caminar mal puede provocar mucho más que dolor en los pies

Otra de las consultas que más ha crecido es el estudio biomecánico de la pisada.

Una mala forma de apoyar el pie no solo puede provocar molestias plantares, sino también dolores en tobillos, rodillas, caderas e incluso en la espalda. Gracias a un análisis personalizado es posible detectar alteraciones que pasan desapercibidas y corregirlas mediante tratamientos específicos o plantillas personalizadas.

Más información sobre el estudio de la pisada.

Las uñas encarnadas siguen siendo un problema muy frecuente

Aunque muchas personas intentan solucionarlas en casa, las uñas encarnadas continúan siendo uno de los motivos de consulta más habituales.

Cuando la uña se introduce en la piel puede provocar inflamación, infección y un dolor que dificulta incluso caminar. Un tratamiento realizado por un podólogo permite solucionar el problema de forma segura y evitar que vuelva a repetirse.

Más información sobre el tratamiento de las uñas encarnadas.

Los hongos en las uñas ya no son solo un problema estético

Otra tendencia que ha aumentado es la búsqueda de tratamientos eficaces para eliminar los hongos en las uñas.

Los especialistas recuerdan que se trata de una infección que conviene tratar cuanto antes para evitar que avance y afecte a otras uñas. Hoy en día existen opciones terapéuticas mucho más eficaces que los tratamientos tradicionales, adaptadas a cada paciente.

El pie diabético requiere prevención

Las personas con diabetes deben prestar una atención especial a la salud de sus pies. La pérdida de sensibilidad y los problemas circulatorios pueden favorecer la aparición de pequeñas lesiones que, si no se detectan a tiempo, pueden derivar en complicaciones importantes.

Las revisiones periódicas siguen siendo la mejor herramienta para prevenir este tipo de problemas.

La podología actual apuesta por la prevención

Los especialistas coinciden en que la podología ya no consiste únicamente en tratar el dolor cuando aparece. El objetivo es detectar alteraciones antes de que condicionen la calidad de vida del paciente.

Por este motivo, realizar revisiones periódicas y acudir a profesionales especializados permite prevenir lesiones, mejorar la forma de caminar y evitar que pequeñas molestias terminen convirtiéndose en problemas crónicos.

Quienes deseen conocer todos los servicios disponibles pueden consultar la unidad de podología en Sabadell de Elixium Clinic, donde se ofrecen tratamientos personalizados para el cuidado integral del pie.

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