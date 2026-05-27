Elixium Clinic apuesta por una podología más avanzada y preventiva en Sabadell - Elixium Clinic

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 27 de mayo de 2026.- Hasta hace relativamente poco, mucha gente solo acudía al podólogo cuando el dolor ya era evidente. Una uña encarnada imposible de aguantar, molestias al caminar o lesiones que llevaban semanas arrastrándose. Pero esa tendencia está cambiando.

En Sabadell cada vez son más las personas que revisan su pisada, consultan molestias antes de que empeoren o buscan soluciones para prevenir lesiones. Especialmente quienes practican deporte, pasan muchas horas de pie o empiezan a notar sobrecargas constantes en rodillas, espalda o tobillos.

En ese crecimiento de la podología preventiva, Elixium Clinic se ha convertido en uno de los centros que más está apostando por un enfoque moderno y mucho más completo de esta especialidad.

La clínica trabaja áreas como biomecánica de la marcha, podología deportiva, cirugía del pie y tratamientos regenerativos. Pero más allá de los servicios, lo que muchos pacientes destacan es el enfoque personalizado con el que se estudia cada caso.

No todos los dolores empiezan donde realmente molestan. De hecho, una mala pisada puede terminar afectando a las rodillas, la cadera o incluso la espalda. Por eso los estudios biomecánicos han ganado tanta importancia durante los últimos años.

En la unidad de podología de Elixium Clinic realizan análisis de la pisada y de la forma de caminar para detectar alteraciones que muchas veces pasan desapercibidas. A partir de ahí, el tratamiento cambia completamente: desde plantillas personalizadas hasta recomendaciones específicas para evitar futuras lesiones.

También ha aumentado mucho la demanda relacionada con el deporte. Running, pádel, gimnasio o deportes de impacto han provocado que más personas empiecen a tomarse en serio la salud del pie, algo que hace unos años apenas ocurría.

Otro aspecto que está impulsando la podología avanzada es la posibilidad de acceder a tratamientos menos invasivos y recuperaciones más rápidas. Técnicas regenerativas, terapias específicas o pequeñas intervenciones permiten resolver problemas que antes terminaban afectando durante meses al día a día del paciente.

Desde Elixium Clinic explican que muchas patologías podrían evitarse con revisiones periódicas y un diagnóstico temprano. Y aunque normalmente los pies son los grandes olvidados, cada vez más personas entienden que cuidar la pisada también es cuidar el resto del cuerpo.

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