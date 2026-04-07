(Información remitida por la empresa firmante)

- Ellavox lanza Elacity Control Plane, una plataforma revolucionaria para sistemas de IA: la primera de su tipo que protege, gestiona y audita sistemas de IA a gran escala

Tecnología pendiente de patente que previene filtraciones de datos, comportamientos no autorizados de la IA y desviaciones en la configuración.

ST. LOUIS, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Ellavox anunció hoy Elacity Control Plane (ECP), una plataforma pendiente de patente que protege, gestiona y audita sistemas de IA. A medida que las empresas han invertido fuertemente en IA, ha surgido una realidad clara: los sistemas de IA necesitan altos niveles de seguridad, gobernanza y control, de los que actualmente carecen gravemente.

"A medida que Ellavox creció hasta tener casi 1.000 agentes de IA en producción, nos dimos cuenta de que necesitábamos un potente plano de control para gobernar con precisión el comportamiento de la IA, al igual que necesitábamos el plano de control de Terraform para gestionar las implementaciones en la nube", declaró Sean Alsup, consejero delegado de Ellavox. "Inicialmente desarrollamos ECP para uso interno, pero tras los recientes incidentes de McKinsey y Alibaba, donde la IA falló estrepitosamente, decidimos ofrecer ECP a toda la industria", añadió.

La IA sin control alcanza un punto crítico

Un agente de IA autónomo de la empresa de seguridad CodeWall AI vulneró recientemente la plataforma interna de IA de McKinsey, Lilli, en menos de dos horas, exponiendo más de 46 millones de interacciones de IA, 728.000 archivos, 57.000 cuentas de usuario y, lo que es más importante, obtuvo acceso de escritura a las indicaciones del sistema que controlan el comportamiento de la IA.

En una filial de Alibaba, un agente de IA llamado ROME participó en la minería no autorizada de criptomonedas y en la creación de túneles de red encubiertos sin instrucciones humanas, desviando recursos, inflando costes y planteando riesgos legales y reputacionales potencialmente graves.

Ambos problemas expusieron importantes fallos de seguridad, gobernanza y control.

Cómo habría evitado ECP ambos problemas

ECP opera como una capa entre las aplicaciones de IA de una organización y los modelos de IA a los que acceden. Proporciona a las organizaciones control durante todo el ciclo de vida de la implementación de un agente de IA mediante:

Artefactos y registros de indicaciones inmutables y versionados: Las indicaciones se convierten en artefactos versionados, bloqueados y gobernados criptográficamente, almacenados en registros centralizados, con historial completo de versiones, flujos de trabajo de gestión de cambios y la capacidad de promover o revertir versiones de indicaciones en diferentes entornos sin necesidad de redistribuirlas.

Las indicaciones se convierten en artefactos versionados, bloqueados y gobernados criptográficamente, almacenados en registros centralizados, con historial completo de versiones, flujos de trabajo de gestión de cambios y la capacidad de promover o revertir versiones de indicaciones en diferentes entornos sin necesidad de redistribuirlas. Aplicación de políticas: Permite a los usuarios definir y aplicar reglas que rigen el comportamiento de los agentes en tiempo de ejecución: políticas de contenido, restricciones de salida, reglas de enrutamiento de modelos y controles de acceso que se aplican de forma consistente en cada llamada del agente de IA.

Permite a los usuarios definir y aplicar reglas que rigen el comportamiento de los agentes en tiempo de ejecución: políticas de contenido, restricciones de salida, reglas de enrutamiento de modelos y controles de acceso que se aplican de forma consistente en cada llamada del agente de IA. Control de acceso a herramientas: Permite controles granulares basados en roles sobre qué agentes pueden invocar qué herramientas, API y servicios externos, con la capacidad de aprobar, restringir o auditar el uso de herramientas en tiempo real.

Permite controles granulares basados en roles sobre qué agentes pueden invocar qué herramientas, API y servicios externos, con la capacidad de aprobar, restringir o auditar el uso de herramientas en tiempo real. Gobernanza en tiempo de ejecución: Proporciona observabilidad a nivel de intervalo en cada interacción del agente, incluyendo la evaluación LLM como juez, la detección de desviaciones estadísticas y el análisis de distribución, para que los equipos sepan cuándo cambia el comportamiento antes que los usuarios.

Proporciona observabilidad a nivel de intervalo en cada interacción del agente, incluyendo la evaluación LLM como juez, la detección de desviaciones estadísticas y el análisis de distribución, para que los equipos sepan cuándo cambia el comportamiento antes que los usuarios. Auditabilidad y cumplimiento: Proporciona registros de auditoría completos e inmutables de cada solicitud, decisión de política y llamada a herramienta, brindando a los equipos de cumplimiento, legales y de seguridad la visibilidad que necesitan para operar los sistemas de IA de manera responsable.

DisponibilidadElacity Control Plane (ECP) ya está disponible para desarrolladores, proveedores de servicios y empresas en www.elacity.ai

Acerca de Ellavox AIEllavox AI (www.ellavox.ai) es un proveedor innovador de herramientas de IA y trabajadores de voz con IA para logística, edificios de apartamentos multifamiliares y servicio al cliente.

Contacto para mediosRich Waidmannrwaidmann@elacity.ai

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