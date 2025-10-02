Elnur Gabarron apuesta por un hogar más confortable, eficiente y conectado con los nuevos emisores cerámico

Hogar más confortable, eficiente y conectado con los nuevos emisores cerámicos - ELNUR GABARRON

Madrid, 2 de octubre de 2025.- La compañía española ELNUR GABARRON presenta los nuevos emisores cerámicos RDC con tecnología Natural Ceramic y control WiFi integrado, pensados para mejorar el confort en el hogar y reducir el consumo energético.

Con la llegada del otoño y la bajada de temperaturas, muchas familias buscan soluciones de calefacción que combinen eficiencia, tecnología y diseño. ELNUR GABARRON, referente español en sistemas de calefacción eléctrica desde hace más de 50 años, anuncia el lanzamiento de su nueva gama de emisores cerámicos RDC con control Wifi directo.

Diseñados para ofrecer el máximo confort térmico con un consumo optimizado, los nuevos emisores RDC incorporan la innovadora tecnología Natural Ceramic, basada en un núcleo de piedra natural de esteatita. Este material permite disfrutar de calor durante el funcionamiento y hasta dos horas después de apagarse, consiguiendo una temperatura estable y prolongada sin gastos energéticos innecesarios.

Control inteligente sin complicaciones

Una de las grandes novedades de esta gama es su conectividad Wifi integrada, sin necesidad de accesorios externos ni centralitas. Gracias a la tecnología propia “G Control System”, el usuario puede gestionar el emisor desde su móvil con la app gratuita Elnur Gabarron Wifi Control, disponible para Android e iOS.

Desde la aplicación se puede encender, apagar, programar o cambiar la temperatura de los emisores en tiempo real, desde cualquier lugar. Además, los radiadores RDC son compatibles con asistentes de voz como Alexa y Google Assistant, lo que permite controlar la calefacción con los comandos asignados.

Eficiencia y ahorro sin renunciar al confort

Los emisores cerámicos RDC están pensados para adaptarse al estilo de vida actual, con un consumo energético optimizado y varias funciones orientadas al ahorro:

Termostato digital de alta precisión que evita los picos de consumo innecesarios.

Programación diaria y semanal personalizada para cada estancia.

Detección de ventanas abiertas, que apaga automáticamente el equipo cuando detecta una caída brusca de temperatura.

Función Adaptive Start, que anticipa el encendido para alcanzar la temperatura deseada justo a la hora programada.

Sistema de geolocalización, que adapta el funcionamiento en función de la ubicación del usuario.

Todo esto se traduce en una mayor eficiencia energética y un mayor control del gasto en calefacción.

Diseño elegante e instalación sencilla

Además de su avanzada tecnología, los emisores RDC destacan por su diseño fácilmente integrable en cualquier tipo de decoración y por su rápida instalación. Incluyen soportes de seguridad patentados, que permiten fijarlos cómodamente a la pared sin necesidad de plantillas.

La gama está disponible en tres potencias diferentes —500 W, 1000 W y 1500 W— para adaptarse a las necesidades térmicas de diferentes estancias del hogar, desde dormitorios pequeños hasta salones amplios.

Además, para ayudar con el modelo y la potencia de radiador que se necesita para calefactar una estancia, Elnur Gabarron cuenta con una práctica y sencilla calculadora de calefacción para ofrecer a los clientes la potencia recomendada, según la estancia donde vayamos a instalar el emisor.

Una apuesta por la innovación española

Con sede en Madrid y presencia internacional en más de 35 países, ELNUR GABARRON es uno de los mayores fabricantes europeos de calefacción eléctrica. Este nuevo lanzamiento refuerza su compromiso con la energía sostenible, el uso racional de la electricidad y la digitalización del confort.

“La calefacción eléctrica ha dejado de ser un sistema básico para convertirse en una herramienta inteligente de bienestar. Con los RDC ofrecemos a los hogares españoles una solución de calidad, eficiente y conectada, sin renunciar a la comodidad”, afirman desde la compañía.

La nueva gama de emisores cerámicos RDC ya está disponible a través de distribuidores oficiales y principales almacenes de material eléctrico.

