ELNUR GABARRON lanza un nuevo toallero eléctrico wifi y refuerza su apuesta por el confort inteligente - ELNUR GABARRON

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de marzo de 2026.- ELNUR GABARRON amplía su gama de soluciones para calefacción eléctrica con el lanzamiento del nuevo toallero eléctrico wifi TBWD programable, un equipo diseñado para aportar confort térmico, eficiencia energética y conectividad en baños y aseos.

Los toalleros eléctricos se han consolidado como una de las soluciones más prácticas para climatizar el baño de forma independiente al sistema de calefacción principal. Además de proporcionar una temperatura agradable en momentos puntuales, permiten secar y templar toallas, contribuyendo a reducir la humedad y a mejorar la sensación de bienestar tras la ducha.

Con el nuevo modelo TBWD, la compañía refuerza su categoría de toalleros eléctricos incorporando conectividad wifi integrada y un sistema de calefacción con tecnología de fluido térmico de alto rendimiento, orientado a ofrecer una distribución homogénea del calor y una mayor estabilidad térmica.

Conectividad wifi y control total desde el móvil

El toallero eléctrico wifi TBWD permite gestionar la temperatura y los tiempos de funcionamiento tanto desde el propio equipo, como de forma remota mediante conexión wifi a través de la aplicación Smart Life, sin necesidad de dispositivos adicionales.

Desde la aplicación wifi es posible:

Ajustar la temperatura ambiente con precisión.

Configurar programaciones diarias y semanales.

Seleccionar distintos modos de funcionamiento según las necesidades de uso.

Esta conectividad facilita la integración del equipo en entornos de vivienda conectada y permite optimizar el consumo energético adaptándolo a los hábitos reales del usuario.

Calefacción por fluido térmico: estabilidad y confort

El TBWD utiliza tecnología de fluido térmico de alto rendimiento, lo que garantiza una emisión de calor uniforme en toda la superficie del radiador toallero. Este sistema aporta una mayor inercia térmica en comparación con soluciones eléctricas directas, manteniendo la temperatura durante más tiempo incluso después de alcanzar el confort deseado.

El equipo incorpora termostato electrónico de ambiente y display digital para un manejo intuitivo con visualización de la temperatura, la hora y la programación activa.

Modos de funcionamiento adaptados a cada necesidad

El nuevo toallero eléctrico programable TBWD dispone de varios modos de funcionamiento:

Modo Confort, para mantener la temperatura seleccionada a las necesidades del usuario. Por defecto este modo está configurado a 19ºC, pero la temperatura puede ser modificada desde los 7ºC hasta los 30º.

Modo ECO, orientado a la reducción del consumo energético.

Modo Antihielo, que evita descensos por debajo de los 7ºC.

Modo Boost, para un calentamiento rápido con duración ajustable entre 30 minutos y 8 horas.

Modo Programa, que permite el funcionamiento automático según programación diaria y semanal.

Además, integra funciones avanzadas como detección de ventanas abiertas, bloqueo de teclado y limitador térmico de seguridad frente a sobrecalentamientos.

Como garantía adicional de calidad, ELNUR GABARRON ofrece 10 años de garantía en estanqueidad del fluido térmico, reforzando su compromiso con la durabilidad y la fiabilidad del producto.

Una categoría en crecimiento

El lanzamiento del TBWD se enmarca en la estrategia de ELNUR GABARRON de seguir desarrollando sus gamas de equipos eléctricos para baño y que responde a la demanda creciente de soluciones eficientes, seguras y fáciles de instalar.

Con el nuevo toallero wifi, ELNUR GABARRON combina tecnología, conectividad y experiencia industrial para ofrecer una solución que responde a las necesidades de confort y eficiencia en el hogar, consolidando su posición como fabricante especializado en calefacción eléctrica.

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