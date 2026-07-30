Elsa Hosk se convierte en el rostro de la popular marca del cuidado del cabello Lunesi

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 30 de julio de 2026/PRNewswire/ -- La marca de productos capilares de lujo Lunesi ha dado a conocer el nombramiento de Elsa Hosk como su nueva embajadora mundial, lo que marca el inicio de una nueva y emocionante etapa para una de las marcas de lujo de mayor crecimiento en el sector de la belleza.

Tras lograr el éxito en la colaboración con Candice Swanepoel, Lunesi sigue consolidando su posición en el mercado de la belleza de lujo de la mano de una de las figuras internacionales más reconocidas del mundo de la moda.

Fundada con la convicción de que un cabello excepcional comienza con fórmulas excepcionales, Lunesi se ha ganado rápidamente el reconocimiento por su enfoque inflexible en el desarrollo de productos. Cada fórmula se crea utilizando ingredientes activos de alto rendimiento en concentraciones eficaces, combinando la ciencia cosmética de vanguardia con una experiencia sensorial de lujo.

Diseñada para consumidores que esperan resultados visibles sin renunciar a nada, la colección Lunesi se centra en recuperar la salud del cabello, prevenir los daños y aportar brillo, fuerza y suavidad duraderos. Cada producto refleja la filosofía de la marca de que el verdadero lujo no reside solo en un envase bonito, sino en un rendimiento extraordinario.

Conocida por su elegancia natural y su belleza atemporal, Elsa Hosk encarna a la perfección la visión de Lunesi sobre el lujo moderno, donde se unen la sofisticación, la confianza y la calidad. Su colaboración con la marca representa una evolución natural a medida que Lunesi continúa su expansión internacional.

Gracias a su comunidad global en constante crecimiento y un compromiso con la innovación, Lunesi está redefiniendo el concepto de cuidado capilar de lujo para una nueva generación, en la que la ciencia, el rendimiento y la belleza refinada conviven en perfecto equilibrio.

Acerca de Lunesi

Lunesi es una marca de cuidado capilar de alta gama dedicada a crear productos de alto rendimiento mediante tecnologías avanzadas e ingredientes activos cuidadosamente seleccionados. Cada fórmula se desarrolla para ofrecer resultados de nivel profesional, al tiempo que proporciona una experiencia refinada y lujosa. Diseñada para quienes buscan una calidad sin concesiones, Lunesi combina innovación, eficacia y elegancia atemporal para convertir el cuidado diario del cabello en un ritual verdaderamente excepcional.

www.lunesi.co.uk

Contacto: lunesi@blacksquarepr.fr

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