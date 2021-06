Elvira Sastre y Juan Ramón Jiménez, unidos en la campaña de Alhambra Lager Singular

La poesía y el espíritu de vida granadino son los protagonistas de "Este día es la vida", la campaña con la que se presenta Alhambra Lager Singular, que cuenta también con la melodía de C Tangana

Unos versos del ganador del Premio Nobel, escritos hace más de 100 años, son el hilo conductor que, a través de la voz de Elvira Sastre, recuerdan que “Un día no es un día de la vida, sino una vida”



Alhambra Lager Singular es una cerveza especial de fermentación lenta, ligera, equilibrada que gracias a un cuidado proceso de elaboración obtiene unos matices y un sabor únicos



Cervezas Alhambra estrena “Este día es la vida”, la campaña con la que presenta Alhambra Lager Singular, la nueva imagen y nombre de su cerveza Alhambra Especial.



Esta campaña está protagonizada por dos referentes culturales de diferentes generaciones: inspirada en un poema del Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez, la poeta contemporánea Elvira Sastre presta su voz y su rostro a una oda a disfrutar sin prisa, del ahora, en un spot aderezado por la melodía más tarareada de C. Tangana.



Con ella, Alhambra Lager Singular quiere reivindicar el disfrutar sin prisa, vivir una vida que merezca la pena, una vida que se saborea plenamente. En definitiva, una invitación a saber apreciar lo que hay delante, sin estar continuamente pensando en lo que no está ocurriendo. Una forma de pensar que va el ADN de la marca, y que lleva intrínsicamente a su origen, Granada, presente tanto en la materialización de esta filosofía, que es para los granadinos su forma de vivir la vida, como en el propio diseño de Alhambra Lager Singular.



Para la marca ha sido todo un honor poder contar para la campaña de esta cerveza con un texto de Juan Ramón Jiménez, el escritor y poeta andaluz del siglo XX, y ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1956, y lo es más poder contar con una poeta contemporánea como Elvira Sastre para reflejar que sus versos están hoy más vivos que nunca.



Con la elección de Elvira como protagonista de la campaña, la marca busca conectar con el target joven que se está iniciando en la poesía gracias a ella, quien representa a la perfección una forma diferente de interpretar la cultura desde un ángulo joven y espontáneo.



La guinda a esta expresión cultural la pone la melodía del madrileño C. Tangana con la banda sonora que acompaña al spot que, con un estilo vibrante y positivo, ha sido rodado en los barrios más auténticos de Granada, el Albaicín y el Sacromonte.



Alhambra Lager Singular

Alhambra Lager Singular es una cerveza de fermentación lenta que, desde un guiño al origen, traslada una personalidad contemporánea, vitalista y evocadora, que aporta calidad, atención al detalle y saber hacer. Una cerveza hecha para disfrutar con los cinco sentidos en cualquier momento del día y para cualquier día y ocasión.



De fermentación lenta, es una cerveza ligera, equilibrada y que gracias a su cuidado proceso de elaboración obtiene un sabor único. Un sabor que solo se consigue gracias este proceso, donde la fermentación lenta hace que se desarrollen todos los matices que la convierten en una cerveza única. Porque solo dedicando el tiempo necesario se consigue una cerveza tan singular.



Descubrir el spot aquí: https://youtu.be/6qHkN8C5fkQ







