La Embajada de la India celebra el Día Internacional del Yoga con actividades gratuitas en toda España - Embajada de la India

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de junio de 2026.- El Día Internacional del Yoga se celebra en todo el mundo cada año el 21 de junio desde su proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en 2014, a iniciativa del Honorable Primer Ministro de la India, S.E. Sr. Narendra Modi. Las celebraciones del IDY tienen como objetivo concienciar sobre los múltiples beneficios del yoga y fomentar su adopción como parte integral de la vida diaria para mejorar el bienestar.

El primer Día Internacional del Yoga se celebró en 2015. Cada año, esta jornada se conmemora bajo un tema específico. Entre los más recientes destacan “Yoga para una Tierra, una Salud” en 2025 y “Yoga para uno mismo y para la sociedad” en 2024. Este año se celebra la 12.ª edición del Día Internacional del Yoga, el 21 de junio de 2026 bajo el lema “Yoga para un envejecimiento saludable”, que pone de relieve el papel del yoga en la promoción de la salud física y el bienestar integral durante el proceso de envejecimiento.

Desde su inicio, las celebraciones del Día Internacional del Yoga han recibido una respuesta entusiasta en España. La creciente popularidad del yoga en todo el país refleja una profunda y cada vez mayor valoración de esta disciplina y de sus beneficios.

Con motivo de esta celebración, la Embajada de la India en España está organizando una serie de actividades en España y Andorra. Para ello, cuenta con la colaboración de diversas organizaciones y personas que han brindado un valioso apoyo para la organización de los eventos.

En un ambicioso esfuerzo de divulgación este año, las celebraciones del Día Internacional del Yoga 2026 se llevarán a cabo en todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de España, con el objetivo de acercar el mensaje del yoga a todos los rincones del país. El acto principal tendrá lugar el 21 de junio de 2026 en la Plaza de Oriente de Madrid de 9 a 11, y se celebrará a gran escala con una clase gratuita y multitudinaria de yoga. Los detalles de los distintos programas se recogen en el calendario de actividades adjunto.

La Embajada de la India invita cordialmente a todos los ciudadanos a participar en estos eventos junto con sus familiares y amigos, y a descubrir los beneficios del yoga. Se ruega a los asistentes acudir con sus propias esterillas. Asimismo, agradecerá la máxima difusión de esta información para que el mayor número posible de personas pueda sumarse a las celebraciones.

Programa de actividades del 12.º Día Internacional del Yoga 2026

12 junio

Valladolid – Espacio Tagore, Campo Grande – 10:00 h (Yoga para Jóvenes)

13 junio

Trujillo – Plaza Mayor – 20:30 h

14 junio

A Coruña – Explanada de Las Esclavas – 10:30 h

16 junio

Andorra la Vella – Plaza del Poble – 19:00 h

18 junio

Aranjuez – Terraza del Hotel NH Collection Palacio de Aranjuez – 19:30 h

Ceuta – Parque Marítimo del Mediterráneo (Yoga Festival, del 18 al 20 de junio)

19 junio

Elche – Tras Palacio en Elche – 20:00 h

Santa Cruz de Tenerife – Mercado de la Recova – 16:30 a 19:30 h

20 junio

Valladolid – Las Moreras – 10:00 h

Bilbao – Parque Ametzola – 10:00 a 14:00 h

Guadalajara – Plaza de España – 09:30 h

Málaga – Parque de la Alegría – 21:30 h

Melilla – Fuerte de Victoria Chica

21 junio

Madrid – Plaza de Oriente – 09:00 a 11:00 h

Barcelona – Parc Joan Miró – 08:30 a 10:00 h

Santander – Centro Botín

Córdoba – La Sala Orive – 10:00 a 13:00 h

Torremolinos – Parque de la Batería – 16:00 h

Guipúzcoa – Bergaretxe Farmhouse, Brinkola (Legazpi) – 10:00 h

Pamplona – Parque Yamaguchi – 09:00 h

Las Palmas de Gran Canaria – Parque Sur – 09:30 a 11:00 h

Logroño – Espacio Lagares – 10:30 h

Pradejón – Piscinas Municipales de Pradejón – 11:00 a 12:30 h

Ourense – Parque de Miño – 16:30 h

Cartagena – Local Social, junto a Entidad de Conservación

Zaragoza – Lugar por confirmar

Manacor (Mallorca) – Parque Municipal de Manacor

Oviedo/Gijón – Yoga Studio Patanga

25 junio

Madrid – Auditorio al aire libre del Parque Berlín – 19:30 h (Yoga para Mujeres)

27 junio

Alicante – Centro de Tecnificación de Alicante – 09:00 a 21:00 h

Candelaria (Tenerife) – Playa de Punta Larga – 08:30 h (sesión de yoga en lengua de signos para personas con discapacidad auditiva)

Jerez – Claustros de Santo Domingo.

Link para inscribirse: bit.ly/DIY_Embajada_India

Para más información, petición de entrevistas al Embajador. Shri Jayant N. Khobragade y acreditación para el acto:

luz.orozco@betweencomunicacion.es

jose.antoral@betweencomunicacion.es

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