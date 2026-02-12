El embajador español Carlos Miranda desnuda el uso del sexo en el espionaje en 'Mentir para Vivir' - M.A.R. Editor

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de febrero de 2026.- Mentir para vivir es una novela en cuya trama el uso de la seducción de las mujeres como cebo está muy relacionado con el tristemente famoso “Caso Epstein”. Su autor, Carlos Miranda, ha sido embajador de España en la OTAN y en el Reino Unido. También estuvo destinado en Washington. El protagonista en esta novela publicada por M.A.R. Editor, escribe en los medios de comunicación de un millonario “filántropo” judío, y conoce a dos mujeres, Daniela e Ingrid, con las que se involucrará amorosamente, que le enredarán, sin saberlo él, en diversas conspiraciones internacionales, una de ellas para asesinar a una importante figura del mundo judío.

Álvaro Quartín, protagonista de Mentir para vivir, es un solterón de 60 años que disfruta de la vida en Madrid, en su barrio de Chamberí. Vive de sus rentas y de sus libros y artículos, con la bendición de un multimillonario judío sefardí, Abraham Talavera, con pasaportes español, estadounidense e israelí. Opuesto a Putin, Talavera le encarga investigaciones para su publicación en su diario digital, El Futuro. En pleno conflicto israelí con Palestina, se verá envuelto en una trama que le lleva a la Guayana Federal, un país refugio de fortunas legales y no tan legales.

De joven fue director del Instituto Cervantes en la capital económica del país, Big Harbour, y le entró el veneno de sus mujeres. Y serán las mujeres las que podrán destrozar su vida. Novela trepidante que muestra el modo de actuar de los espías y las cloacas del Estado. “Mentir para vivir” se presenta el miércoles, 11 de febrero, en la Librería Lé, de la C. Alberto Alcocer 8 de Madrid.

Sobre el uso de la seducción para lograr información, Carlos Miranda afirma: “Siempre hubo, hay y habrá mujeres espías, mujeres fatales, pero ahora con móvil y cámaras fotográficas miniaturizadas. Me dicen que esta historia tiene que ver con un sórdido caso que ha aparecido en la prensa mundial. Yo hablo del ámbito financiero supranacional y del entorno judío internacional. En mi historia Europa es una cigarra mientras que EEUU, China o Rusia son imperios. Europa ha vivido amparada por Washington, a su sombra, y ha descuidado su defensa, por lo tanto, su independencia, lo cual es tremendamente preocupante para nosotros, porque, como en el Oeste, hay que ir bien armado y con una puntería anticipada y buena. Estoy convencido de que Quartín, Talavera y Cañizares piensan igual”.

Contacto

Emisor: M.A.R. Editor

Contacto: M.A.R. Editor

Número de contacto: 915073478