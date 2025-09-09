EL EMBAJADOR DE HUBLOT KYLIAN MBAPPÉ PRESENTA CLASSIC FUSION CHRONOGRAPH UEFACHAMPIONS LEAGUE TITANIUM

(Información remitida por la empresa firmante)

Este año, dos legados se alinean.70 años de la Copa de Europa.10 años de Hublot como Reloj Oficial. Alza el momento. Luce la leyenda.

NYON, Suiza, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En fútbol, el cronometraje lo es todo. Desde 2015, Hublot ha sido el Reloj Oficial de la UEFA Champions League, midiendo la grandeza, segundo a segundo, gol a gol, gloria a gloria. Para celebrar estos 10 años de momentos inolvidables, Hublot presenta el Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League Titanium, un reloj de edición limitada que da el pistoletazo de salida a la temporada 2025/26 con estilo, solo 100 unidades disponibles. Vestido de azul legendario. Impulsado por el espíritu de los campeones.

Desde que se incorporó al escenario de la UEFA Champions League en 2015, Hublot ha cronometrado más de 800 partidos, registrando desde los goles más espectaculares hasta las remontadas más inolvidables. Cada segundo contado. Cada recuerdo capturado. Ahora que la Copa de Europa cumple 70 años, desde sus orígenes en 1955 hasta convertirse en el acontecimiento deportivo anual más visto del mundo, Hublot se enorgullece de haber formado parte de la última década. Juntos, hemos compartido los momentos que viven para siempre.

El Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League Titanium es una pieza de coleccionista para los verdaderos apasionados del fútbol. Esta edición limitada de 100 unidades presenta una caja de titanio satinado y pulido de 42 mm, una esfera azul degradada y el logotipo de la UEFA Champions League aplicado en el contador de las 3 horas. La correa fusiona caucho negro con piel de becerro azul, luciendo con orgullo el icónico emblema del balón estrella de la UEFA Champions League. Porque las leyendas merecen algo más que una caja, cada reloj se presenta en una caja de madera personalizada, que se completa con una réplica en miniatura del trofeo oficial de la UEFA Champions League: el único que no tienes que ganar para alzar, pero que te hace sentir como un ganador cada vez que llevas el reloj.

Julien Tornare, CEO de HUBLOT, ha declarado: El fútbol no es solo un juego, es un sentimiento. Desde el rugido del público hasta el silencio previo a un penalti, cada latido cuenta. Y este reloj está hecho para latir contigo. El fútbol tiene el poder de unirnos, inspirarnos y emocionarnos. Son corazones que se aceleran, naciones que observan, leyendas que se alzan. En Hublot, celebramos la alegría de los momentos compartidos y la emoción de perseguir la grandeza. Eso es lo que nos mueve. Porque no solo medimos el tiempo, ¡lo celebramos!

El Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League Titanium está disponible en las boutiques de Hublot de todo el mundo y en Hublot.com.

