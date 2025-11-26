La Embajadora de El Salvador visita EUDE para la entrega de 10 diplomas a alumnos salvadoreños - EUDE Business School

Madrid, 26 de noviembre de 2025.-

Anabella Machuca, Embajadora de El Salvador en España ha visitado este miércoles la sede de EUDE Business School en Madrid para hacer entrega de 10 diplomas a los estudiantes de la Escuela Europea de Dirección y Empresa por su colaboración y compromiso en la Feria del Programa de Servicios El Salvador+.

La Feria, que se celebró el pasado 4 y 5 de octubre, tuvo como objetivo fortalecer el acceso y conocimiento de los servicios que el Gobierno de El Salvador ofrece a los salvadoreños en España, garantizando una experiencia cercana y organizada. El compromiso y apoyo continúo de los estudiantes de EUDE fueron el sello de calidad para que la feria se desarrollase con éxito.

La Embajada de El Salvador ha querido visitar la sede de EUDE para agradecer y reconocer a los alumnos este trabajo. Álvaro Dantart, Director de Relaciones Internacionales de EUDE, destacó el "gran honor de recibirles de nuevo en EUDE. Nuestra relación con El Salvador es una alianza que se ha fortalecido con paso firme a lo largo de los años. Hoy celebramos un capítulo más, la participación ejemplar de estudiantes en la feria.”.

“Superamos las expectativas gracias a los voluntarios de EUDE”

Durante el encuentro, la Embajadora Anabella Machuca entregó 10 diplomas y una carta oficial de la Embajada de El Salvador a los estudiantes, que se sintieron muy agradecidos por este reconocimiento y por su cercanía. La diplomática de El Salvador subrayó que este programa responde a una iniciativa de acercar el estado salvadoreño a la diáspora en la vida política, social y cultural. “Esta edición fue una oportunidad única para acercar más de 1.300 servicios a los salvadoreños que viven en Madrid ”, subrayó.

Anabella Machuca se dirigió a los estudiantes para expresar su agradecimiento: “Realmente superamos las expectativas gracias a vosotros. Con ustedes la Feria se convirtió en un verdadero espacio cultural, fuisteis un apoyo ejemplar para nuestro consulado, muchísimas gracias”. La Embajadora también destacó la sintonía entre la Embajada de El Salvador y EUDE. “La Feria fue un éxito total", señalaba, "quiero agradecer a EUDE por tendernos la mano y por esa apuesta por El Salvador de hace más de tres años, que está dando resultados maravillosos en cuanto a formación”.

El evento terminó con las palabras de Diana Lissette Guardado, Cónsul General de El Salvador. “Como consulado estamos muy agradecidos con la institución y los estudiantes. Las puertas de la Embajada de El Salvador estarán siempre abiertas para ustedes”.

La voz de los estudiantes salvadoreños de EUDE

En el evento, los alumnos salvadoreños pudieron hablar directamente con la diplomática, a quien agradecieron el acercamiento institucional y el compromiso de La Embajada de El Salvador en España con los jóvenes que estudian en el exterior. Al terminar el encuentro, durante el desayuno, los estudiantes le trasladaron a la Embajadora sus inquietudes y oportunidades viviendo fuera de su país, además de comentar cómo fue su experiencia en la Feria de El Salvador+.

Luis González, estudiante del Máster en Finanzas y Dirección Financiera de EUDE, compartió su emoción al recibir este reconocimiento. “Esta experiencia para mí significa mucho porque me permite compartir mi cultura y conocer a otras personas. Además, haber podido conocer a la Embajadora personalmente y que reconozca a los jóvenes significa mucho para mi carrera profesional”.

Por su parte, Maricruz Neyra, estudiante del Máster de Marketing y Dirección Comercial de EUDE destacó la importancia de valorar su trabajo. “Fue muy significativo que una persona que es representante de su pais aqui en España, le dé relevancia al trabajo que hicimos en la actividad y le sumó un doble valor”.

Una alianza para el desarrollo del talento salvadoreño

Con esta visita, EUDE y la Embajadora de El Salvador consolidan una relación institucional de largo recorrido, que se ha fortalecido en los últimos años a través de distintos encuentros y colaboraciones académicas. En palabras de la Embajadora Anabella Machuca, “a EUDE quiero decirle que por parte de nuestra embajada cuenten con forjar una alianza firme que siempre va a ser en beneficio de la población salvadoreña. Gracias por caminar con y junto a El Salvador”.

EUDE Business School reafirma así su compromiso con la educación global, la empleabilidad y el liderazgo joven, acompañando a los estudiantes salvadoreños en su desarrollo académico y personal, y promoviendo la conexión entre El Salvador y España como ejes de conocimiento, talento y crecimiento compartido.

