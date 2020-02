COMUNICADO: Embassy Office Parks REIT anuncia los resultados financieros del tercer trimestre del año 2019-20 (2)

Publicado 17/02/2020 4:47:26 CET

Este comunicado contiene determinadas medidas financieras que no son medidas determinadas según los GAAP, Ind-AS o cualquier otro principio de contabilidad aceptado internacionalmente, y el receptor no debería considerar dichos elementos como una alternativa a los resultados financieros históricos u otros indicadores del flujo de efectivo de Embassy REIT según Ind-AS o IFRS. Estas medidas no GAAP, tal y como se definen por el gestor, podrían no ser comparables a medidas tituladas de manera similar a las presentadas por otros REITs debido a las diferencias en la manera en que se calculan las medidas financieras no GAAP. Aunque las medidas financieras no GAAP se utilicen por la directiva para evaluar la posición financiera, resultados financieros y liquidez de Embassy REIT y estos tipos de medidas se utilicen comúnmente por los inversores, tienen importantes limitaciones como herramientas analíticas, y no deberían considerarse de forma aislada o como sustitutos para el análisis de la posición financiera de Embassy REIT o resultados de operaciones notificados bajo Ind-AS. Los inversores también deben tener en cuenta que Embassy REIT cotizó el 1 de abril de 2019 y los activos de Embassy REIT fueron adquiridos entre el 22 de marzo de 2019 y el 25 de marzo de 2019. En consecuencia, la información financiera trimestral comparativa se ha elaborado comparando los estados financieros combinados no auditados del trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2018 y los estados financieros combinados para los nueve meses finalizados el 31 de diciembre de 2018 (suponiendo que Embassy REIT mantuviera los activos de REIT en su forma actual durante el trimestre y nueve meses finalizados el 31 de diciembre de 2018) frente a los estados financieros consolidados condensados del trimestre y nueve meses finalizados el 31 de diciembre de 2019.

Acerca de Embassy REIT

Embassy Office Parks es el primer y único REIT que cotiza de la India. El REIT comprende 24,8 millones de pies cuadrados (msf) de propiedades comerciales completadas y operativas en toda la India. Con aproximadamente 8,5 msf de desarrollo en el campus en la cartera, el total abarca 33,3 millones de pies cuadrados a través de siete parques de oficinas de grado A y cuatro edificios de oficinas en el centro de la ciudad en los mercados de oficinas con mejor rendimiento de la India de Bengaluru, Mumbai, Pune y la National Capital Region (NCR). La cartera es el hogar de más de 160 ocupantes corporativos blue chip, y comprende 75 edificios con servicios estratégicos, incluyendo dos hoteles terminados, dos hoteles en construcción y un parque solar de 100 MW que suministra energía renovable a los inquilinos del parque.

