COMUNICADO: Embassy Office Parks REIT anuncia los resultados financieros del tercer trimestre del año 2019-20 (1)

- Embassy Office Parks REIT anuncia los resultados financieros del tercer trimestre del año 2019-20 y las distribuciones trimestrales de 4.707 millones de Rs.

- Trimestre marcado por un fuerte arrendamiento, entrega de bloques en construcción antes de lo programado y finalización de la primera adquisición desde cotización

BENGALURU, India, 17 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Embassy Office Parks REIT (NSE: EMBASSY) ('Embassy REIT'), el primer REIT que cotiza de la India y el más grande de Asia por área, informó hoy de los resultados para el tercer trimestre terminado el 31 de diciembre de 2019.

La junta directiva de Embassy Office Parks Management Services Private Limited ('EOPMSPL'), director de Embassy REIT, en su reunión de la Junta celebrada hoy, declaró una distribución de 4.707 millones de Rs. o 6,1 Rs. por unidad para el tercer trimestre del año 2020. La distribución acumulativa para el año fiscal 2020 suma 13.504 millones de Rs.o 17,5 Rs. por unidad. La fecha de registro para la distribución del tercer trimestre de 2020 es el 24 de febrero de 2020 y la distribución se pagará el 29 de febrero de 2020 o anteriormente.

En cuanto a los resultados trimestrales, Michael Holland, consejero delegado de Embassy REIT, dijo:

"Nuestra cartera de oficina continúa dando resultados. En 2019, arrendar en los mercados indios superaba un récord de 60 millones de pies cuadrados ("msf"), destacando de nuevo la fuerza del sector de oficina de la India como mercado de absorción de oficina globalmente. Seguimos capitalizando esta demanda de ocupantes, impulsada por corporaciones internacionales, mediante arrendamiento consistente, entrega temprana de nuestra línea de desarrollo acumulativo, comienzo de desarrollos de oficina en campus adicionales y la adquisición de un área adicional para apoyar el crecimiento en nuestro mayor parque empresarial".

Aspectos financieros destacados

-- Los ingresos de operaciones para el tercer trimestre de 2020 crecieron de año en año un 14% a 5.459 millones de Rs. y acumulativamente crecieron de año en año un 16% para el año hasta la fecha 2020. -- Los ingresos operativos netos para el tercer trimestre de 2020 crecieron de año en año un 16% a 4.639 millones de Rs. y crecieron acumulativamente de año en año un 17% para el año hasta la fecha 2020. -- El margen de ingresos operativos netos para el tercer trimestre de 2020 y el año hasta la fecha 2020 fue del 85%, reflejando eficiencias de escala y bajas tasas de gestor. -- Recaudó 16.400 millones de Rs.de deuda al 9,03%; la hoja de balance sigue siendo conservadora, con una deuda neta para VET (valor empresarial total) al 12% a 31 de diciembre de 2019.

Lo más destacado del negocio

-- La ocupación de cartera aumentó al 95,1% a 31 de diciembre de 2019, un aumento de 220 bps de año en año y 40 bps de trimestre a trimestre -- El nuevo arrendamiento para el tercer trimestre del año fiscal 2020 fue de c.527k sf con una fuerte línea de c.500k sf -- El nuevo arrendamiento acumulativo para el año 2020 se mantuvo en cerca de 1,7 msf ofreciendo un crecimiento integrado con un valor de mercado de cerca de 1,1 msf de rearrendamiento.

Iniciativas de crecimiento

-- Entregados cerca de 1,4 msf de espacio de oficina antes de lo programado con un 44% precomprometido a los arrendatarios. -- Lanzó la próxima fase de crecimiento con cerca de 2,6 msf adicionales de proyectos en el campus -- Adquiridos 0,6 msf de área arrendable dentro del parque empresarial general Embassy Manyata en Bengaluru, a un rendimiento inicial del 9,25% en finalización de desarrollo en el cuarto trimestre de 2023.

Materiales para inversores y detalles trimestrales de las llamadas al inversor

Embassy REIT ha publicado un paquete de información sobre los resultados trimestrales y el rendimiento, que incluye (i) estados financieros independientes y consolidados condensados para el trimestre y nueve meses terminados el 31 de diciembre de 2019, (ii) una presentación para inversores que cubre los resultados del tercer trimestre del año 2020, y (iii) un libro de datos operativos y financieros complementario que esté en línea con las mejores prácticas de presentación de informes de los REITs globales. Todos estos materiales están disponibles en la sección Relaciones con Inversores del sitio web de REIT en ir.embassyofficeparks.com [http://ir.embassyofficeparks.com/investors/investor-overview...]

Embassy REIT celebrará una conferencia el 14 de febrero de 2020 a las 18:30 horas, hora estándar de la India, para tratar los resultados del tercer trimestre del año 2020. Estará disponible una repetición hasta el 29 de febrero de 2020 en la sección de Relaciones con Inversores del sitio web de REIT en ir.embassyofficeparks.com [http://ir.embassyofficeparks.com/investors/investor-overview...]

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa está preparado únicamente para fines de información general. La información contenida en este documento se basa en la información de gestión y estimaciones. Sólo es actual a partir de su fecha, no ha sido verificado de forma independiente y puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Embassy Office Parks Management Services Private Limited ("el Gerente") y Embassy REIT no hacen ninguna representación o garantía, expresa o implícita, y no aceptan ninguna responsabilidad o equidad sobre la exactitud o integridad del contenido del presente documento. Cada destinatario será el único responsable de su propia evaluación del mercado y de la posición de mercado de Embassy REIT.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, que pueden hacer que los resultados reales, la condición financiera, el rendimiento o los logros o los resultados de la industria difieran materialmente de los expresados o implícitos por tales declaraciones prospectivas. Dados estos riesgos, incertidumbres y otros factores, se advierte a los receptores de este comunicado de prensa que no se basen en estas declaraciones prospectivas. El director no asume ninguna responsabilidad para modificar o actualizar cualquier declaración prospectiva.

