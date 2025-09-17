Embed refuerza presencia en mercado europeo de centros de entretenimiento familiar de 8110 millones euros

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía presentará eSHOP para Reino Unido y Europa en IAAPA Expo Europe y desvelará su solución de pagos desatendidos

Madrid, 17 de septiembre de 2025.-

Embed, socio tecnológico de referencia para la industria del ocio y el entretenimiento, mostrará sus últimas innovaciones en IAAPA Expo Europe (stand 1107, Fira Barcelona Gran Vía, del 23 al 25 de septiembre de 2025). Los visitantes podrán conocer por primera vez en Europa el Embed Ecosystem, el lanzamiento de eSHOP para operadores del Reino Unido y del continente, y la introducción del lector Windcave para pagos en máquinas desatendidas.

Según diversos informes sectoriales, la industria europea de los centros de entretenimiento familiar (FEC) alcanzó en 2024 un tamaño cercano a los 8.110 millones de euros, más del 30 por ciento del mercado mundial.

“Esta trayectoria de crecimiento refuerza la importancia del posicionamiento estratégico de Embed en Europa: acercamos un ecosistema interconectado e hiperintegrado y herramientas como eSHOP y nuestra solución de pagos desatendidos con tecnología de Windcave a los operadores, en un momento clave de expansión del mercado”, afirmó Renee Welsh, CEO de Embed.

El Embed Ecosystem —conjunto de soluciones de hardware y software plenamente integradas— se presentará a los mercados de Europa, Oriente Próximo y África, tras su lanzamiento este año en América. La propuesta permite mayor hiperpersonalización y una integración más profunda de los sistemas de pago sin efectivo.

En IAAPA Expo Europe, Embed estrenará eSHOP, una tienda en línea “one-stop” que facilita a los operadores la compra de hardware, tarjetas, repuestos y accesorios en cualquier momento y lugar, simplificando la adquisición en tres pasos: “Selecciona. Envía. Paga.” Tras su despliegue inicial en Estados Unidos, eSHOP llega a Europa con más gama de productos, transacciones más ágiles y atención al cliente en tiempo real 24/7.

“eSHOP consiste en dar a los operadores lo que necesitan, cuando lo necesitan, sin paradas ni demoras”, señaló Megan Lim, directora global de comercio electrónico en Embed. “Si convertimos la compra en unos pocos clics, liberamos a los FEC para centrarse en ofrecer experiencias memorables al público”.

También debutará en Europa la solución de pagos desatendidos de Embed con tecnología de Windcave, un lector para máquinas sin personal —como expendedoras, quioscos de autoservicio, grúas recreativas y fotomatones— que ofrece menores costes de procesamiento, pagos más rápidos y tarifas estables, facilitando que incluso las start-ups y operadores pequeños adopten modelos plenamente “cashless”. “Se trata de llevar las ventajas de pago de Embed a los equipos desatendidos”, añadió Welsh. “Los operadores contarán con la misma fiabilidad y ahorro de costes que en sus ubicaciones atendidas, reforzando nuestro compromiso de habilitar, empoderar y simplificar la gestión de FEC de cualquier tamaño”.

“Nuestra colaboración con Embed aportará transparencia, fiabilidad y una generación de ingresos más rápida para los operadores. Juntos, hacemos más sencillo que la industria dé el salto al pago sin efectivo”, afirmó Mitchell Thompson, responsable de grandes cuentas en Windcave.

Los profesionales del sector pueden registrarse aquí: www.embedcard.com/iaapa-expo-europe

