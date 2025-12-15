emeis inaugura su nueva residencia Bouco Vitoria Zabalgana

Residencia de emeis ‘Bouco Vitoria Zabalgana’ - emeis

Con la residencia de Vitoria-Gasteiz, que cuenta con 134 plazas autorizadas, emeis suma su segundo centro en País Vasco -incluyendo Bouco Bilbao Zabalbide- y 60 en España. La nueva residencia generará 82 empleos a plena ocupación

Vitoria, 15 de diciembre.- emeis, referente en atención a personas mayores y salud mental en España con más de 60 centros, ha abierto las puertas de su nueva residencia Bouco Vitoria Zabalgana en Vitoria-Gasteiz, que contará con 134 camas autorizadas, 122 de las cuales están en habitaciones individuales. El centro generará más de 82 empleos directos a plena actividad, con un equipo multidisciplinar que acompañará a los mayores, brindando un modelo de atención y cuidados personalizado.



Con esta inauguración, emeis continúa su plan de expansión y empleabilidad. Esta nueva residencia en Vitoria-Gasteiz, situada en la calle Mahatma Gandhi 3, es la segunda que emeis abre en Euskadi y se suma a su centro Bouco Bilbao Zabalbide en la ciudad bilbaína.



Instalaciones modernas, unidades especializadas y unidades de convivencia

La nueva residencia Bouco Vitoria Zabalgana se caracteriza por sus instalaciones modernas, luminosas, confortables, accesibles y adaptadas a las necesidades de los residentes. Las habitaciones son personalizables al gusto del mayor, principalmente individuales, con posibilidad de que sean dobles para matrimonios o familiares. El centro cuenta con zonas ajardinadas verdes, donde poder disfrutar de actividades al aire libre.



La residencia se basa en un modelo de atención personalizada organizado en unidades de vida por grados de dependencia que se adapte a las circunstancias del residente. Así, por ejemplo, el centro dispone de una Unidad de Psicogeriatría (integrando el modelo de otras residencias de emeis de Unidad Protegida de Alzhéimer y otras Demencias o UPAD), que ofrece atención a aquellos residentes con deterioro cognitivo o algún tipo de demencia. Bouco Vitoria Zabalgana incluye también de una Unidad de Grandes Dependientes, para residentes que han perdido gran parte de su autonomía. Por último, los mayores más autónomos disfrutan de un día a día que promueve envejecimiento activo, tratando de que el residente tenga la máxima independencia posible, con actividades física, salidas al exterior, entrenamiento cognitivo, y bienestar emocional.



La residencia de Bouco en Vitoria proporciona una amplia variedad de prestaciones para garantizar el bienestar de sus residentes y mantener su actividad cognitiva y física. Entre los servicios del nuevo centro destacan los de fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, restauración con cocina propia, gimnasio, peluquería, etc., así como de enfermería y médico.



emeis opera más de 60 centros a nivel estatal y abarca tres grandes áreas: Bouco Mayores, especializada en la atención a personas mayores –entre residencias, centros de día y apartamentos con servicios–, así como Clínica López Ibor de salud mental y Lescer de neurorrehabilitación. Está presente en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Región de Murcia, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.







