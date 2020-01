COMUNICADO: Emergency Communications Report 2020 del BCI

Publicado 23/01/2020 9:02:14 CET

- Emergency Communications Report 2020 del BCI: gracias a la innovación tecnológica, la formación de los empleados y la puesta en práctica de los planes de comunicación, las organizaciones pueden comunicarse de forma más rápida y eficaz durante las crisis

CAVERSHAM, Inglaterra, 23 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- El Business Continuity Institute (BCI), en colaboración con F24, ha publicado la 5.(ª) edición del informe Emergency Communications Report. Esta publicación anual analiza cómo se comunican las organizaciones durante una emergencia, los principales retos que las organizaciones deben afrontar en relación a la comunicación y cómo la tecnología facilita el proceso comunicativo.

La tecnología punta agiliza la comunicación

El informe de 2019 pone de manifiesto que cada vez son más las organizaciones que utilizan un sistema de notificación de emergencias y de gestión de crisis, pasando del 59,3 % del año anterior al 67 % actual. Este aumento de la popularidad de las herramientas y programas informáticos especializados en la notificación de emergencias y gestión de crisis sugiere que son muchas las organizaciones que han decidido optar por este tipo de soluciones en lugar de confiar en las opciones gratuitas disponibles actualmente en el mercado. Las empresas que utilizan un software/herramienta de notificación de emergencias pueden comunicarse de forma significativamente más rápida que las empresas que no disponen de estos sistemas.

Asimismo, el informe pone de relieve que cada vez son más las organizaciones que prefieren utilizar soluciones de software como servicio (SaaS) en lugar de sistemas de software propios. En este sentido, casi dos tercios de las organizaciones (el 65,9 %) optan por una solución SaaS, mientras que menos de una quinta parte (el 19,5 %) prefieren utilizar un sistema de software propio. Una solución SaaS puede contribuir a garantizar una comunicación continua durante las emergencias en múltiples dispositivos y a resolver asimismo los problemas que suele conllevar la integración de una nueva solución en los sistemas ya existentes, hecho que representa una barrera para más de la mitad (el 51,2 %) de las empresas encuestadas en el informe Disruptive Technologies 2019 del BCI.

La falta de presupuesto es la razón más citada para no emplear una herramienta de comunicación de emergencias, y es que más de un tercio de los encuestados (el 36,4 %) notificaron que no disponían de un presupuesto específico destinado a herramientas o soluciones software de este tipo. Poco menos de una quinta parte de los encuestados (el 19,1 %) consideraron que su organización era demasiado pequeña para adquirir una herramienta de estas características.

En cuanto a los tiempos de activación de los planes de comunicación de emergencias, el informe establece que las empresas se comunican de forma más ágil que el año anterior: menos de un tercio de los encuestados confirmaron que pueden activar su plan de comunicación en el plazo de cinco minutos, en comparación con la quinta parte del año 2019. Además, una pequeña pero significativa minoría (el 1,6 %) afirmó que la activación del plan de comunicación no requirió tiempo alguno, ya que esta se realiza de forma automática en base a un evento/regla de TI. Solo el 1 % de las organizaciones notificó que precisó más de 12 horas para activar su plan de comunicación de emergencias, en comparación con el 2,4 % del año 2019.

Rachael Elliott, directora de Liderazgo de pensamiento en el BCI, en el informe de este año:

«Rara vez en nuestra investigación somos testigos de una mejora tan tangible año tras año. Es pues sumamente alentador ver que la inversión en nuevas tecnologías, junto con una mayor formación y práctica, ha permitido introducir mejoras tanto en la eficacia de la respuesta como en el tiempo que se tarda en activar los planes. Sin embargo, una vez más, el factor humano es el que hace que los planes fracasen, y nos gustaría animar a las organizaciones a que continúen garantizando que mantienen actualizados los datos de contacto de sus empleados y realicen asimismo un esfuerzo en cuanto a la formación y la puesta en práctica de los planes».

Christian Götz, fundador y miembro del Consejo de Administración de F24 AG y responsable de Ventas, Marketing y Relaciones Públicas, Recursos Humanos y Servicio de atención al cliente, comenta sobre el informe de este año: «Sigo convencido de que los profesionales que utilizan una tecnología sólida implantada de forma correcta son capaces de gestionar las situaciones críticas mucho mejor. Me complace ver que, de nuevo, cada vez son más las empresas (el 67 %) que utilizan un software o una herramienta y, por lo tanto, no solo pueden actuar de forma significativamente más rápida que las empresas que no disponen de estas soluciones, sino que también se benefician de muchas otras ventajas adicionales. La implantación de tecnología es crucial a la hora de minimizar las consecuencias de las emergencias y las crisis, y por ello centramos nuestro trabajo en este objetivo».

Una versión ampliada del comunicado de prensa se puede encontrar en: https://www.f24.com/es/prensa/ [https://www.f24.com/es/prensa/]

Persona de contacto para los medios de comunicación: F24 AGDra. Stefanie HauerComunicación corporativa+49-89-2323-638-0presse@f24.com[mailto:presse@f24.com]

Sitio Web: https://www.f24.com/