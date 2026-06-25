(Información remitida por la empresa firmante)

- EMH metering y Corinex validan la comunicación Powerline de banda ancha para la digitalización de las redes de distribución eléctrica

VANCOUVER, BC, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El módulo CASA Smart Meter Gateway (SMGW) ha sido verificado con éxito para su uso con la tecnología Broadband Powerline (BPL) desarrollada por Corinex Communications Inc. ("Corinex"). Corinex, proveedor de soluciones de red basadas en BPL, se encargó de la validación de la integración mediante pruebas realizadas en su laboratorio de Bratislava.

Como parte del proceso de verificación, se conectó un CASA SMGW al software GWA mediante el módem 1T BPL de Corinex. Los resultados han confirmado la compatibilidad total entre CASA y el módem, estableciéndose con éxito la transmisión de datos. Mediante estas pruebas, ambas compañías validaron la prueba de concepto para conectar el CASA SMGW al módem 1T de Corinex.

Peter Sobotka, consejero delegado de Corinex, explicó:

"La tecnología Powerline de banda ancha proporciona una base eficaz para la modernización y digitalización de las redes de distribución eléctrica. La demostración exitosa de la interoperabilidad entre nuestro módem y CASA representa un hito significativo en este proceso".

Peter Heuell, consejero delegado de EMH metering, añadió:

"Nuestros clientes ya pueden implementar la conectividad BPL gracias al uso de nuestra pasarela. Esto representa un paso importante hacia una mejor comunicación durante las implementaciones de pasarelas de medidores inteligentes, particularmente en áreas donde la conectividad celular llega a su límite".

Acerca de EMH Metering GmbH

EMH metering GmbH & Co. KG es uno de los principales proveedores mundiales de sistemas digitales para la recopilación, transmisión, almacenamiento y distribución de datos de medición de energía. Contando con sistemas de medición inteligentes e integrados, EMH metering permite a las compañías energéticas digitalizar sus sistemas y desarrollar nuevos modelos de negocio. Su gama de productos incluye contadores de precisión para redes de transmisión y extra alta tensión, contadores especiales para redes de distribución de media y baja tensión, contadores electrónicos de suministro doméstico, contadores para carril DIN para aplicaciones industriales, así como los sistemas de comunicación y pasarelas correspondientes. Para el próximo despliegue de contadores inteligentes en Alemania, EMH metering ofrece los productos y componentes necesarios que cumplen con los requisitos legales. EMH metering se fundó en el año 1991 y tiene su sede en Gallin, cerca de Hamburgo. Cuenta con 300 empleados distribuidos en dos ubicaciones.

Acerca de Corinex

Corinex es un proveedor líder de soluciones digitales para el refuerzo de redes de distribución eléctrica de baja y media tensión. Su plataforma combina la tecnología de banda ancha sobre línea eléctrica (BPL) con la monitorización de la red en tiempo real y el control en el borde, lo que ayuda a las empresas de servicios públicos a mejorar la visibilidad, gestionar la congestión, prevenir sobrecargas y ampliar la capacidad de alojamiento utilizable mediante la infraestructura de red existente. Como proveedor de soluciones de red basadas en BPL, validado por la industria, y contribuyente clave a la estandarización de BPL, Corinex ayuda a impulsar tecnologías interoperables para la medición inteligente, la optimización de la red y la infraestructura de distribución inteligente.

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