Emma, el nuevo Asistente de Salud Digital creado por Allianz Partners

La plataforma pone a disposición de los usuarios una amplia gama de servicios de salud y profesionales médicos accesibles de forma totalmente digital

Allianz Partners lanza una nueva oferta en salud digital que permite responder de forma integral a la demanda creciente sobre este tipo de servicios. Se trata de un Asistente Virtual de Salud accesible desde cualquier dispositivo móvil u ordenador, y que permite al usuario realizar cualquier tipo de consulta médica a través de aplicaciones de mensajería instantánea como es el caso de Whatsapp o Telegram. Los usuarios del servicio ‘Digital Access to Care’, conocido en España como ‘Emma’ podrán acceder de forma inmediata y directa a 3 servicios médicos esenciales:



- Detector de síntomas: evalúa y analiza los síntomas del paciente gracias a un sistema desarrollado a partir de Inteligencia Artificial.



- Chat con un doctor: esta funcionalidad ofrece acceso a un cuadro completo de doctores de confianza que pone a disposición del paciente atención inmediata personalizada vía chat en su idioma local. Los usuarios recibirán respuestas individualizadas en pocos minutos.



- Línea de asistencia médica 24/7 : un equipo de médicos expertos se encuentra disponible las 24 horas del día, los 7 dias de la semana, para ofrecer atención médica inmediata a las consultas recibidas.



Además de en español, ‘Digital Access to Care’ está disponible en inglés, alemán, francés e italiano, y ya ha sido utilizado por más de 800.000 personas.



Este servicio cuenta con un Equipo dedicado, que ofrece un portfolio de calidad a los distintos segmentos que puedan requerir de asistencia médica inmediata, como es el caso de viajeros, titulares de tarjetas de créditos y expatriados. ‘Emma’ pone de manifiesto la capacidad tecnológica de Allianz Partners a la hora de crear nuevas soluciones digitales y adaptadas a las necesidades incipientes de los consumidores.



Borja Díaz, CEO de Allianz Partners España, afirma que "el bienestar y la salud son dos elementos clave en la sociedad y nuestra misión, en este sentido, es la de ofrecer una Asistencia de calidad y accesible. En Allianz Partners estamos creando servicios de salud que pueden responder a las necesidades médicas de las personas de forma sencilla y rápida, en un mundo acelerado. Independientemente, de que esos contratiempos sean provocados por falta de tiempo, falta de información o de asesoramiento para tomar la decisión correcta en cuanto a cuestiones médicas, nuesto nuevo Asistente de Salud pone a disposición del usuario servicios esenciales para responder a todas sus necesidades".



Por su parte, Ida Luka- Lognoné, CEO de Salud Internacional en Allianz Partners, asegura que "‘Digital Access to Care’ nos ayuda a expandir nuestra oferta de servicios de salud digitales dentro del Grupo Allianz Partners, potenciando las soluciones de prevención y bienestar".



Como valor adicional, ‘Emma’ permite incluir más servicios ad-hoc en función de las necesidades del B-partner : acceso directo a la plataforma de Telemedicina de Allianz Partners, servicios específicos médicos como orientación psicológica o nutricial, e incluso servicios propios del mismo B-partner que quiera incluir en la plataforma.



La compañía de Seguros y Asistencia ha mostrado un creciente esfuerzo por desarrollar su oferta de Telemedicina a través de soluciones digitales, especialmente fruto del contexto provocado por la Covid. Recientemente se ha puesto de manifiesto la conveniencia de acceder a los servicios de salud desde el domicilio sin necesidad de desplazarse. De hecho, las proyecciones en comportamientos social indican que esta tendencia se mantendrá tanto para doctores como para pacientes, hasta convertirse en un hábito. La entrega de servicios médicos digitales, así como de información al paciente, hace prever un alivio en la carga del sistema Sanitario tradicional. Progresivamente, la tecnología ofrecerán soluciones de salud digital más sofisticadas a través de nuevos canales que transformarán la experiencia del paciente.



Para conocer a ‘Emma’: https://www.youtube.com/watch?v=9wsdIG95cWU



