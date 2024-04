Emma - The Sleep Company amplía su presencia en Barcelona con su segunda apertura en Westfield Glòries - Emma - The Sleep Company

El nuevo establecimiento cuenta con una superficie de 180 m2, emplea a 5 personas y contará con productos de alta gama exclusivos para la venta física

Este segundo local en España consolida la apuesta de la empresa por abrir tiendas físicas, reforzando la atención personalizada a sus clientes

A través de esta apertura, Westfield Glòries refuerza su liderazgo como uno de los centros comerciales de Barcelona con mayor capacidad de atracción de nuevas marcas que quieren instalarse en la ciudad condal

Barcelona, 25 de abril 2024 – Emma – The Sleep Company, la mayor marca de productos de descanso D2C (Direct to Consumer) del mundo, aumenta su presencia en España con la apertura de su segunda tienda física en el país, en este caso en el centro comercial Westfield Glòries de Barcelona. Con esta inauguración, se consolida la estrategia de crecimiento físico en España, y se espera una tienda nueva más en Madrid.

Esta apertura apuesta así por ofrecer un espacio físico con el que quiere reforzar aún más la atención personalizada con sus clientes. Hasta la fecha, Emma estaba fuertemente posicionada en el segmento online y ahora da este paso importante a nivel comercial con establecimientos físicos. El nuevo local cuenta con una superficie de 180m2, está situado en la planta -1 del centro comercial y dará empleo a 5 personas. Con esta nueva tienda, el centro amplía su oferta en el sector del hogar en el que ya están presentes Gato Preto e Ikea.

Tras la exitosa apertura de su primera tienda europea en el centro comercial Westfield Mall of the Netherlands en Leidschendam en 2023, Emma – The Sleep Company comenzó su expansión física a lo largo de la Unión Europea y en este 2024 está ampliando sus tiendas: "Con las tiendas Emma, ofrecemos a nuestros clientes una oportunidad adicional para entrar en contacto con nuestros productos y recibir asesoramiento personal de nuestro personal de tienda. Basándonos en las experiencias positivas con nuestros clientes en la primera tienda, estamos muy entusiasmados con esta oportunidad de abrir nuestra segunda tienda en España, en Barcelona", dijo Gerard Altayó, Director de Retail Europeo de Emma - The Sleep Company. La compañía continuará abriendo nuevas tiendas de forma constante a lo largo de este año en Alemania, Países Bajos, España, Portugal y Reino Unido.

La nueva tienda Emma – The Sleep Company de Glòries mostrará a los clientes distintas opciones para conseguir el mejor confort. De esta forma, los visitantes podrán probar, entre otros, el colchón híbrido Emma Diamond Degree y demás productos de su gama premium. También y para celebrar esta apertura, el establecimiento realizará el próximo viernes 3 de mayo una fiesta de inauguración con descuentos exclusivos y distintas actividades para todos los visitantes.

Jaime Tamayo, director de Westfield Glòries ha señalado: "Esta nueva apertura nos posiciona como uno de los centros comerciales con el mejor mix comercial en Barcelona. Trabajamos cada día para atraer a marcas con un alto reconocimiento y que sean capaces de mejorar la experiencia de los clientes en el centro. Nuestro público suele acoger positivamente todas las novedades y estoy convencido del éxito de esta nueva marca que ofrece un producto premium y de calidad”.

Acerca de Emma - The Sleep Company

Emma - The Sleep Company es una empresa gestionada por sus fundadores y la marca líder mundial de venta directa al consumidor de productos para dormir. Fundada en Alemania en 2013 por el Dr. Dennis Schmoltzi y Manuel Mueller, la empresa opera en más de 30 países y alcanzó unas ventas de 645 millones de euros (731 millones de dólares) en 2021, lo que supone un crecimiento del 59% respecto al año anterior. Los productos Emma® se venden a través de un enfoque omnicanal, que incluye D2C/online, marketplaces y más de 3.500 tiendas físicas. Emma colabora con éxito con más de 200 minoristas. Los más de 850 miembros del equipo de Emma operan en todo el mundo: la empresa tiene actualmente oficinas en Fráncfort (Alemania), Manila (Filipinas), Lisboa (Portugal), Ciudad de México (México) y Shanghái (China). Para más información sobre Emma - The Sleep Company, visite team.emma-sleep.com/press.

Sobre Westfield Glòries

Westfield Glòries, inaugurado en 1995, fue uno de los primeros centros comerciales que se construyeron en Barcelona. En 2015 inició la obra de renovación completa en la que invirtió más de 148 millones de euros, cuyo mobiliario urbano fue diseñado por el artista Javier Mariscal. Hoy en día se ha convertido en un centro comercial integrado en el tejido urbano de Barcelona y el distrito 22@. Westfield Glòries tiene una clara voluntad de actuación y colaboración como espina dorsal de su entorno, claramente alineado con el arte, la cultura y la innovación, sellos distintivos del 22@ y el distrito de Sant Martí. El compromiso con la movilidad sostenible y el respeto por el medio ambiente también son parte integrante de los valores del centro. Cuenta con una superficie total de 68.000 m2 y 140 establecimientos de restauración, ocio y moda, como Uniqlo, Hollister y Adidas, entre otros. En 2023 recibió 15 millones de visitantes. Cuenta con más de 2.000 empleados y con su propio programa de formación, Work@Westfield Glòries, creado para facilitar la empleabilidad de los jóvenes en una situación de desempleo. El centro apuesta por el arte y la cultura local mediante la exposición de obras que inspiran a los visitantes y la colaboración con entidades como el Fomento de las Artes y el Diseño (FAD).

Acerca de Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield es propietario, promotor y operador de activos inmobiliarios sostenibles y de alta calidad en las ciudades más dinámicas de Europa y Estados Unidos.

El Grupo explota 72 centros comerciales en 12 países, 38 de ellos con la emblemática marca Westfield. Estos centros atraen más de 900 millones de visitas al año y ofrecen una plataforma única para que los minoristas y las marcas conecten con los consumidores. URW también cuenta con una cartera de oficinas de alta calidad, 10 centros de convenciones y exposiciones en París y una cartera de 2.500 millones de euros de activos de uso mixto. En la actualidad, su cartera de 50.000 millones de euros está compuesta en un 86% por locales comerciales, un 6% por oficinas, un 5% por centros de convenciones y exposiciones y un 2% por servicios (a 31 de diciembre de 2023).

URW es un socio comprometido con las principales ciudades en proyectos de regeneración urbana, tanto a través del desarrollo de usos mixtos como de la adaptación de edificios a los estándares de sostenibilidad líderes del sector. Estos compromisos se ven reforzados por el plan Better Places 2030 del Grupo, que se esfuerza por tener un impacto medioambiental, social y económico positivo en las ciudades y comunidades en las que URW opera.

Las acciones de URW cotizan en Euronext París (Ticker: URW), con una cotización secundaria en Australia a través de Chess Depositary Interests. El Grupo se beneficia de una calificación BBB+ de Standard & Poor's y de una calificación Baa2 de Moody's.

