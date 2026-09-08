La emoción de la Fórmula 1 llega a Xanadú con una competición de Scalextric

La emoción de la F1 llega a Xanadú con Scalextric - XANADÚ

- Del 11 al 13 de septiembre, el complejo madrileño se suma a la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 con un evento único pensado para los amantes del motor y el modelismo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de septiembre de 2026.- Madrid calienta motores para acoger uno de los acontecimientos deportivos del año: el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre. Una gran cita para la capital a la que Xanadú se sumará con un evento único dirigido a los amantes del motor durante el mismo fin de semana.

Durante esos tres días, el complejo madrileño acogerá una competición de Scalextric en la que personas de todas las edades podrán demostrar su destreza al volante compitiendo con los emblemáticos coches en miniatura eléctricos por las pistas de slot.

La dinámica se ha diseñado para que todos los visitantes de Xanadú puedan disfrutar de la experiencia, ya sea compitiendo al más alto nivel o simplemente pasando un rato divertido haciendo rodar los coches por la pista.

Los dos primeros días del evento, el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre, se disputarán las tandas clasificatorias durante toda la jornada y habrá dos mesas: una reservada para enfrentamientos directos entre equipos, en formato de eliminatoria rápida; y otra destinada al juego libre para practicar o disfrutar sin la presión del cronómetro.

Al día siguiente, el domingo 13 de septiembre, ambas mesas se unificarán para acoger la fase final, donde los mejores clasificados de los días previos competirán cara a cara por el título de campeones.

Para participar no se requiere inscripción previa, tan solo será necesario ir a la zona del evento durante los días clasificatorios y ser cliente VIP de Xanadú (los enfrentamientos se irán organizando por orden de llegada).

Todos los participantes recibirán un diploma como recuerdo de la experiencia, y los integrantes del equipo ganador de la gran final del domingo se llevarán un coche de Scalextric de regalo cada uno, junto a su diploma de campeones.

Además de sumarse a esta gran cita deportiva que supone para la ciudad de Madrid, con esta iniciativa Xanadú refuerza su apuesta por ofrecer experiencias exclusivas para que públicos de todas las edades, intereses y aficiones puedan disfrutar de una variada y amplia oferta de ocio durante su visita al centro.

Evento Scalextric

Dónde: Xanadú. A-5. Salida 22.

Cuándo: del 11 al 13 septiembre.

Horario:

Viernes 11 y sábado 12: de 12:00 a 14:00h y de 17:00 a 21:00 horas (días clasificatorios)

Domingo 13: de 12:00 a 14:00h (fase final)

Evento gratuito.

Dirigido para todas las edades.

Para más información: https://www.xanadumadrid.com/landing/juga-con-scalextric-y-xanadu/

Sobre Xanadú

Construido en el año 2003, Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers, Silbon y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por El Corte Inglés como copropietario y Alfana desde su compra en julio de 2026. Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

El centro comercial adopta la denominación ‘Xanadú’, una nueva identidad renovada, manteniendo íntegramente su oferta comercial, de restauración, de ocio y experiencias.

Para más información y gestión de entrevistas:

europa press Comunicación – 91 359 26 00

Silvia Mullor silviamullor@europapress.es - 666 433 277

Leticia Gómez leticiagomez@europapress.es- 600 90 56 48