COMUNICADO: El Empire State Building lanza la campaña #HeroesShineBright (1)

- El Empire State Building lanza la campaña #HeroesShineBright para mostrar su agradecimiento a los que primero responden

La semana de luces para las organizaciones de primera respuesta y trabajadores esenciales comienza el 24 de abril

NUEVA YORK, April 24, 2020 /PRNewswire/ -- El Empire State Building (ESB) ha anunciado hoy el lanzamiento de #HeroesShineBright, una campaña de una semana de duración con la que va a agradecer a cada persona que arriesga su vida para salvar a los demás durante la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos y en el resto del mundo. Desde el 24 de abril hasta el 2 de mayo, el ESB dedicará la iluminación de su torre cada noche a una organización de primera respuesta diferente, iluminándose con sus colores representativos como reconocimiento de su valentía y vocación de servicio.

El 2 de mayo, última noche de #HeroesShineBright, el ESB se asociará con la World Federation of Great Towers, con una iluminación coordinada, junto al Burj Khalifa (EAU), la CN Towe (Canadá), la Macau Tower (China), la Busan Tower (Corea del Sur), la Willis Tower (Estados Unidos), Euromast (Países Bajos), 360 Chicago (Estados Unidos), la Calgary Tower (Canadá), el One Liberty Observation Deck (Estados Unidos), la Ostankino TV Tower (Rusia), la Tallinn TV Tower (Estonia), la UFO Tower (Eslovaquia) y otros edificios, que encenderán sus luces rojas como latidos del corazón entre las 8:30 y 9:30 p.m. de su hora local, con el objetivo de concienciar a todo el mundo acerca de todos los que están ayudando a luchar contra la pandemia. La Torre Eiffel también dedicará su brillo característico para sumarse a la campaña durante esa noche.

El programa de iluminación será el siguiente:

-- 24 de abril: Amarillo/blanco/azul con efecto de sirena en honor a los FDNY/EMS -- 25 de abril: Azul/blanco/azul en honor a los médicos, enfermeros y la comunidad médica -- 26 de abril: Azul/naranja/azul en honor a los funcionarios de corrección -- 27 de abril: Luces repartidas: -- Norte y Sur: Naranja/azul/blanco en honor a los U.S. Coast Guard -- Este y Oeste: Azul/oro/azul en honor a la U.S. Navy -- 28 de abril: Amarillo/negro/blanco en honor al U.S. Army -- 29 de abril: Azul/azul/azul en honor a la Metropolitan Transportation Authority -- 30 de abril: Amarillo/Amarillo/Amarillo en honor a los trabajadores esenciales -- 1 de mayo: Azul/purpura/azul en honor al Police Memorial Day -- 2 de mayo: Iluminación dinámica que simula el latido de los corazones en coordinación con la World Federation of Great Towers

"El Empire State Building es el corazón latente de todos nosotros, además de un ícono internacional dentro de la silueta de edificios de la ciudad de Nueva York. Encenderá sus luces para mostrar nuestro agradecimiento de cara al personal de primeros auxilios y trabajadores esenciales, y también nuestro cariño y nuestro apoyo, tal y como ellos merecen", comentó Anthony E. Malkin, director general y consejero delegado del Empire State Realty Trust. "Nuestro tributo para todos los héroes que están en las primeras líneas de nuestra gran ciudad, de un grupo por vez, va a finalizar con una muestra de apoyo en todo el mundo cuando la World Federation of Great Towers muestre la iluminación universal con la que va a destacar las contribuciones del personal de primeros auxilios de todo el mundo".

El Empire State Building convoca a todos los seguidores para que participen dentro de la campaña #HeroesShineBright y dejen comentarios en las publicaciones e historias de todas sus plataformas de redes sociales, mostrando su agradecimiento a los trabajadores esenciales en cada una de las noches de iluminación. El 2 de mayo, el edificio compartirá un video de celebración que recopila videos de agradecimiento, comentarios de fans y videos inspiradores de las luces en todo el mundo.

Si desea más información visite la página web http://www.esbnyc.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2785341-1&h=3181981966&u...].

Acerca del Empire State BuildingCon sus 1.454 pies de altura sobre Midtown Manhattan (desde la base hasta el extremo de su antena), el Empire State Building, de propiedad de Empire State Realty Trust, Inc., es el "Edificio Más Famoso del Mundo". Nuevas inversiones para la eficiencia del consumo de energía, infraestructura, áreas comunes y amenities han atraído a ocupantes de primera categoría de una diversa gama de sectores industriales de todo el mundo. El Empire State Building ha sido designado el destino turístico más popular del mundo en un estudio realizado por Uber y resultó el edificio favorito de América en una encuesta realizada por el American Institute of Architects. Para más información sobre el Edificio Empire State, visite www.empirestatebuilding.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2785341-1&h=686746165&u=...], www.facebook.com/empirestatebuilding [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2785341-1&h=4294684607&u...], https://twitter.com/empirestatebldg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2785341-1&h=216065182&u=...], www.instagram.com/empirestatebldg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2785341-1&h=3617559710&u...], http://weibo.com/empirestatebuilding [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2785341-1&h=3050902129&u...], www.youtube.com/esbnyc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2785341-1&h=3771568230&u...], https://www.tiktok.com/@empirestatebldg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2785341-1&h=3294064781&u...] o www.pinterest.com/empirestatebldg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2785341-1&h=245263348&u=...].

