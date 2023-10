(Información remitida por la empresa firmante)

- Mientras el mercado laboral europeo sofoca la competitividad, los empleadores compiten por contratar talentos preparados para la IA

BRUSELAS, 31 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Un nuevo informe de The Conference Board revela los primeros signos de una carrera entre los empleadores europeos para contratar talentos preparados para la IA mientras las empresas se enfrentan a una economía en desaceleración, un mercado laboral en auge y una productividad en declive. El informe, A Hot Labor Market in a Chilling Economy , detalla un aumento dramático en la demanda de habilidades cognitivas basadas en humanos durante los últimos doce meses.

Los empleadores europeos buscan cada vez más habilidades como la curiosidad, el trabajo en equipo, la adaptabilidad y la comunicación: la "disposición a aprender" experimentó un aumento del 61 por ciento en la demanda entre el segundo trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2023, seguida de la "colaboración en equipos y redes" (49 por ciento), según datos recientes analizados por The Conference Board. Estas habilidades son clave para aprovechar las oportunidades que ofrece la IA.

"Los datos sugieren que los empleadores están depositando sus esperanzas en contratar trabajadores que puedan aprovechar los recientes avances en IA para superar los desafíos más amplios a los que se enfrentan en el mercado laboral europeo", dijo Sara Murray, directora general internacional de The Conference Board.

"Como destaca nuestro informe, la productividad laboral se ha estancado en los últimos tres años, mientras que la escasez de trabajadores está elevando los costes para las empresas y ejerciendo presión sobre la competitividad europea. En este entorno, no sorprende que los empleadores busquen explotar las ganancias de productividad que promete la IA. Sin embargo, los empleadores deben ser conscientes de que es probable que el impacto varíe según el sector y la industria".

Entre los aspectos más destacados del informe:

Los empleadores europeos siguen incorporando personal, a pesar de la desaceleración económica:

Los empleos en la zona del euro crecieron un 0,2 por ciento en el segundo trimestre, en comparación con el trimestre anterior (un aumento del 4,4 por ciento desde el cuarto trimestre de 2019).

La tasa de desempleo de la zona del euro se ha estabilizado en un mínimo histórico del 6,4 por ciento, mientras que los trabajadores potenciales adicionales también cayeron a un mínimo histórico del 13 por ciento.

Ante una productividad cada vez menor, las empresas se ven obligadas a aumentar la dotación de personal sólo para mantener los niveles actuales de producción.

Las horas trabajadas por empleado siguen estando casi dos puntos porcentuales por debajo de los niveles previos a la pandemia. Tres factores están impulsando esta tendencia:

Las mujeres y los trabajadores de alto nivel constituyen una proporción cada vez mayor de la fuerza laboral europea y es probable que ambos grupos trabajen menos horas.

La competencia para atraer y retener trabajadores significa que los empleadores ofrecen semanas laborales más cortas y mejores planes de vacaciones anuales.

Las bajas por enfermedad aumentaron después de la COVID-19, y los datos a nivel nacional muestran un aumento significativo en los días perdidos por enfermedad en 2022.

Las tendencias laborales divergentes en Alemania y Francia significan problemas para las perspectivas económicas de Europa:

Los empleos manufactureros en Alemania han disminuido un 2,9 por ciento desde el cuarto trimestre de 2019, mientras que el empleo en el sector privado en general se ha reducido casi un 1 por ciento.

El crecimiento del empleo en el sector público es el único punto positivo para los trabajadores alemanes, con un aumento del 5,5 por ciento durante el mismo período, una tendencia que se refleja en todo el continente.

Francia, mientras tanto, ha registrado una impresionante tasa de crecimiento del 7,6 por ciento en el sector privado, incluido el 2,5 por ciento en el sector manufacturero, y Francia superó a la zona del euro en el segundo trimestre de 2023.

Sin embargo, a pesar de su sólido rendimiento, Francia ha experimentado fuertes caídas en la productividad laboral.

"Los empleadores tienen múltiples estrategias disponibles para hacer frente a las difíciles condiciones. Independientemente del enfoque, tendrán que lograr un equilibrio entre cubrir las vacantes y mantener la productividad general", afirmó Jean Marc Verbist, líder del Centro de Capital Humano para Europa de The Conference Board. "Es de esperar que las empresas se centren mucho en la cultura del lugar de trabajo y la adaptación a la IA en los próximos meses. Los empleadores también pueden combatir los puestos vacantes no cubiertos ampliando su búsqueda de talentos, contratando grupos subrepresentados como mujeres, trabajadores senior y extranjeros, y trabajadores flexibles. Sin embargo, los gerentes deben asegurarse de que estos enfoques funcionen en armonía."

