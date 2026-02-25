Emplower RPT, la nueva solución de Grupo Castilla diseñada para la Administración Pública

Marisa Muñoz, directora de Tecnología de Grupo Castilla - Grupo Castilla

En el marco del CNIS 2026, la compañía presenta este nuevo producto reforzando su compromiso con la gestión del talento del sector público

Madrid, 25 de febrero de 2026.- Grupo Castilla lanza en el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS) Emplower RPT, un nuevo módulo transversal dentro de su ecosistema Emplower, creado para facilitar la gestión de la estructura y la información de la persona empleada, así como la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).



Con el foco en la usabilidad, esta solución intuitiva agiliza el acceso, la visualización y la extracción de información clave de la plantilla. Permite consultar gráficamente la vida laboral, gestionar y analizar de forma estructurada la RPT. Además, ofrece vistas jerárquicas del organigrama, con una visión clara y dinámica de la estructura mejorando la toma de decisiones y la eficiencia.



Con este nuevo lanzamiento, la compañía consolida su posicionamiento en el mercado HCM ofreciendo un producto 100 % cloud que da cobertura tanto a la Administración como a la empresa privada. Integrado de forma nativa con el módulo de Evaluación de Competencias, Emplower RPT permite a las organizaciones adaptarse a la Ley de Evaluación del Desempeño en la AAPP. Actualmente, más de 25 clientes confían ya en este producto.



Desde su línea de negocio Talent Services, y más allá de la solución tecnológica, Grupo Castilla ofrece el análisis y desarrollo organizativo previo, el diseño y la definición de propuestas de mejora de la RPT, así como el acompañamiento necesario en los procesos de implantación.



"Este módulo supone un paso firme hacia una gestión del talento más eficiente y moderna en las organizaciones públicas. No solo impulsa la digitalización y la trazabilidad de la información, sino que también reduce la carga administrativa de los departamentos de RRHH, permitiéndoles centrarse en su verdadero propósito: acompañar y desarrollar a las personas", afirma Marisa Muñoz, directora de Tecnología de Grupo Castilla.



Con un 44 % del negocio procedente de AAPP y más de 150 licitaciones adjudicadas en 2025, Grupo Castilla consolida así su liderazgo en la Administración Pública. La coordinación de los servicios adjudicados a través de licitaciones públicas se ejecuta desde la Unidad de Servicios de Administración Pública (USAP), integrada por 20 consultores/as especialistas en HCM para este mercado.



Grupo Castilla participa en el CNIS, que se está celebrando en La Nave (Madrid) los días 25 y 26 de febrero. Durante el evento, su equipo de expertos está a disposición de los asistentes para presentar y explicar este nuevo producto, además de su Enfoque 360º en gestión de personas.



Grupo Castilla es una compañía española con un innovador Enfoque 360º en RRHH y con más de 4.200 clientes que han depositado su confianza, para construir modelos de gestión del talento que generan un impacto positivo en sus negocios. Fundada en 1979 como una empresa de base tecnológica HCM, ha sabido reinventarse para ofrecer una visión global bajo el lema "El valor de las Personas" que combina conocimiento y tecnología, facilitando la gestión, el desarrollo y el cuidado de sus equipos. Su Plan Estratégico prevé alcanzar 41M€ de facturación en 2026 con 450 profesionales, posicionándose como uno de los líderes HighGrowth del sector.

