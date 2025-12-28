Empoderados a través del aprendizaje: La historia de Santina

Santina, 13, draws a picture in the Rhino Refugee Settlement in Uganda. HI - EDUCATION CANNOT WAIT/PR NEWSWIRE

Un programa financiado por Education Cannot Wait apoya a niños refugiados con discapacidad para que accedan a una educación inclusiva y de calidad en Uganda.

MADI-OKOLLO DISTRICT, Uganda, 28 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Como muchos niños en el asentamiento de refugiados de Rhino en Uganda, la vida de Santina es una historia de supervivencia, una historia de superación de barreras (de actitud, ambientales e institucionales) y de búsqueda de esperanza en medio de las dificultades.

Santina, de trece años, junto con su madre, cinco hermanas y dos hermanos, huyó de la violencia de Sudán del Sur en busca de refugio en Uganda. La vida en el asentamiento no es nada fácil, pero para Santina, la verdadera batalla comenzó a los 6 años debido a una grave afección de salud que afectó su desarrollo físico y cognitivo. Esto ha supuesto innumerables obstáculos en su camino hacia el aprendizaje, en particular debido a la difícil accesibilidad del entorno físico del asentamiento para personas como Santina.

La madre de Santina recuerda el incidente que cambió la vida de su hija. Todo comenzó con fiebre alta que le paralizó el lado izquierdo de su cuerpo, afectando su capacidad de movimiento. "Mi hija no podía salir sola del patio. Ni siquiera podía ayudar con las tareas diarias, como cocinar o barrer el suelo", dijo su madre.

A pesar de estos obstáculos, la determinación de Santina nunca flaqueó. Comenzó a estudiar hace cuatro años en una escuela primaria a dos kilómetros de su casa. Hoy, continúa su trayectoria educativa gracias al apoyo de un programa innovador de Humanity & Inclusion (HI) con financiación de Education Cannot Wait (ECW), el fondo mundial para la educación en emergencias y crisis prolongadas de las Naciones Unidas.

Gracias a la subvención First Emergency Response de ECW, HI le proporcionó apoyo esencial, incluyendo materiales didácticos (libros, bolígrafos, pinturas, rompecabezas y juegos), todos diseñados para mejorar su experiencia de aprendizaje y aumentar su confianza.

"Lo que más me gusta es escribir y leer. También me gusta jugar al fútbol con mis amigas, y todas mis amigas en la escuela son chicas", dijo Santina. "Estoy contenta porque tenía la mano izquierda débil, pero ahora puedo usarla".

La terapeuta ocupacional y la fisioterapeuta de HI colaboraron estrechamente con Santina, brindándole apoyo personalizado para mejorar sus habilidades de la vida diaria. Aprendió a vestirse y a usar el baño por sí sola, y mejoró su motricidad fina llenando botellas con ambas manos. Santina también participó en actividades como garabatear con pinturas en un cuaderno de dibujo, lo que le ayudó a fortalecer sus extremidades superiores y la coordinación ojo-mano.

"Puedo ir a cualquier parte de la escuela sin ningún problema", dijo Santina.

Los profesores de la escuela de Santina apoyan su desarrollo y están atentos a sus necesidades. Se aseguran de que se siente en la primera fila, donde puede ver la pizarra con claridad, y le han proporcionado cuadernos y materiales de aprendizaje, como agarraderas para los lápices y una pizarra inclinada.

Uganda alberga la mayor población de refugiados del África subsahariana. Esto ha presionado la prestación de servicios básicos. Uganda también es propensa a desastres climáticos, como inundaciones y deslizamientos de tierra.

Incluso con las barreras a las que se enfrenta, Santina sueña en grande. "Quiero continuar mi educación hasta la universidad si puedo. Quiero ser pastora en mi comunidad", comentó la niña de trece años.

Su trayectoria es un testimonio del poder de la resiliencia, el amor y la convicción de que, sin importar los obstáculos, cada niño merece la oportunidad de prosperar.

Desde 2017, ECW ha trabajado con socios para ampliar el acceso a una educación inclusiva y de calidad para niños, niñas y adolescentes refugiados y de la comunidad de acogida vulnerables. Las intervenciones holísticas incluyen la salud mental y el apoyo psicosocial; la garantía de entornos de aprendizaje inclusivos para niños con discapacidad; la promoción de la igualdad de género; y el apoyo a estudiantes, docentes y cuidadores.

