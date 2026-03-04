Empoderando hogares, energizando vidas: Tu energía, nuestro futuro

(Información remitida por la empresa firmante)

DÜSSELDORF, Germany, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En celebración del 81º aniversario de la UNESCO y como socio oficial del Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible 2026, Zendure está revolucionando la forma en que consumimos energía. Adoptando la visión ecológica de la UNESCO para un futuro sostenible, la empresa está democratizando el acceso a energía limpia, confiable y asequible. A través de su innovadora tecnología solar y sus sistemas de almacenamiento, Zendure está impulsando un cambio tangible hacia la sostenibilidad global.

Una misión arraigada en la experiencia personal

Fundada en 2017, la misión de Zendure es profundamente personal para el CEO Bryan Liu. Al crecer en la China rural, Liu a menudo estudiaba bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno. Cuando la electricidad finalmente llegó a su pueblo, la transformación fue inmediata. "La electrificación de mi pueblo lo cambió todo", recuerda Liu. "Trajo seguridad, oportunidades y una mejor calidad de vida. Esa experiencia impulsa todo lo que hacemos en Zendure". Hoy, ese impulso los posiciona como los pioneros globales de los sistemas de gestión de energía en el hogar (HEMS) enchufables. Lo que comenzó como un esfuerzo para hacer que la energía solar fuera simple se ha convertido en un ecosistema integral que combina hardware de alto rendimiento, software impulsado por IA y servicios de energía inteligente.

Energía solar, simplificada e inteligente

La filosofía de Zendure es sencilla: capturar la energía del sol durante el día y usarla —sin costo alguno— cuando más importa. En el corazón de esta experiencia se encuentra HEMS 2.0, el sistema de gestión de energía de próxima generación de Zendure construido sobre una arquitectura de tres niveles (dispositivo, PaaS y SaaS). HEMS 2.0 conecta a la perfección paneles solares, baterías y electrodomésticos en un ecosistema sincronizado. Este sistema está impulsado por ZENKI™ 2.0, el motor avanzado de inteligencia artificial de Zendure que predice el consumo, automatiza el despacho de energía y optimiza el uso de la energía en función de los pronósticos meteorológicos y los precios de la electricidad. Integrado con más de 840 proveedores de energía europeos, ZENKI™ puede reducir los costos de energía del hogar hasta en un 73 % en comparación con la opción estándar.

Serie SolarFlow: Soluciones energéticas para cada hogar

En febrero de 2026, Zendure presentó tres nuevos modelos de SolarFlow para completar su matriz de productos líder en la industria. Estas soluciones abordan diversas necesidades, desde el almacenamiento solar en balcones hasta la integración fotovoltaica (FV) en techos:

SolarFlow 2400 Pro

Un sistema insignia de almacenamiento de CA bidireccional impulsado por IA para instalaciones de balcón y techo de alta potencia. Admite hasta 4800 W de entrada combinada y ofrece una capacidad ampliable de hasta 16,8 kWh para soporte de cargas pico.

SolarFlow 2400 AC+

Una solución de adaptación premium diseñada para sistemas fotovoltaicos de techo existentes. La Solución de Almacenamiento Premium Acoplado en CA (Retrofit) para sistemas fotovoltaicos de techo existentes. Permite a los hogares impulsar el autoconsumo con 2400 W de CA bidireccional sin reemplazar las instalaciones actuales.

SolarFlow 1600 AC+

Una opción de entrada asequible que ofrece control inteligente y expansión flexible para sistemas fotovoltaicos más pequeños.

Todos los modelos priorizan la seguridad con la protección de batería ZenGuard™, que presenta arquitectura BMS dual, automantenimiento inteligente y capacidades autoextinguibles, al tiempo que ofrece una integración completa en hogares inteligentes a través de MQTT.

Más allá del almacenamiento: Verdadera inteligencia energética

La visión de Zendure se extiende más allá del hardware. Con ZenWave™, un servicio minorista de electricidad dinámica lanzado para el mercado alemán, la compañía cierra el ciclo energético. Al combinar la programación HEMS con precios dinámicos, la optimización de la energía se automatiza por completo. En Leipzig, un hogar que consume 5000 kWh anuales puede ahorrar un estimado de 620 € por año con ZenWave™ en comparación con un plan de tarifa fija. "Al hacer que la energía limpia sea fácil de usar, estamos empoderando a las personas para que adopten soluciones sostenibles en su vida diaria", dice Jolene Shang, directora de marketing de Zendure.

Acelerando un futuro sostenible

"Nuestro propósito es acelerar un futuro sostenible: acercarlo, más rápido", dice Liu. El compromiso de Zendure se alinea directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Al brindar acceso a energía asequible, confiable, sostenible y moderna, la compañía apoya el ODS 7 (Energía Asequible y No Contaminante). Los productos energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente también contribuyen al ODS 11, construyendo ciudades y comunidades sostenibles. Además, su ecosistema eficiente y ecológico contribuye al ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles). En la actualidad, Zendure se erige como la única marca que ofrece un ecosistema totalmente integrado de hardware de almacenamiento solar de alto rendimiento, gestión de energía impulsada por inteligencia artificial y servicios de energía inteligente, lo que permite a los hogares de toda Europa lograr la independencia energética y participar activamente en la transición energética.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925780/image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2703192/image_5017297_40348172_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/empoderando-hogares-energizando-vidas-tu-energia-nuestro-futuro-302703774.html