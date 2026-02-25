Empower Talent evoluciona a IMSED Business & Tech School y consolida su modelo académico internacional - Imsed Busieness & Tech School

Madrid, 25 de febrero de 2026.-

La escuela de negocios Empower Talent inicia una nueva etapa bajo la marca IMSED – International Madrid School of Executive Development (Business & Tech School), una evolución estratégica que refuerza su posicionamiento en el ámbito de la formación empresarial, la educación digital y los programas tech especializados.

El cambio de marca responde al crecimiento experimentado en los últimos años y a la necesidad de proyectar internacionalmente un modelo académico que combina rigor universitario, innovación metodológica y conexión directa con el tejido empresarial. IMSED se consolida así como una business school innovadora orientada al desarrollo de liderazgo empresarial y educación en tecnología aplicada al negocio.

La Universidad Complutense de Madrid mantiene su papel como socio académico clave, garantizando estándares universitarios de calidad y reconocimiento institucional. Además, la nueva etapa contempla la incorporación progresiva de alianzas con otras instituciones académicas internacionales, fortaleciendo un ecosistema común de educación digital y cursos de negocios con enfoque global.

Desde su sede en Madrid, IMSED apuesta por un modelo híbrido y flexible que responde a las nuevas demandas del mercado laboral: especialización tecnológica, capacidad de adaptación y visión estratégica. La escuela centra su propuesta en áreas como inteligencia artificial aplicada al negocio, transformación digital, liderazgo ejecutivo y programas de alta dirección.

El rebranding no supone un cambio de rumbo, sino una consolidación del proyecto. Según la dirección de la institución, “IMSED representa la madurez del modelo académico desarrollado en los últimos años y nuestra vocación de convertirnos en una referencia internacional en formación empresarial y tecnología”.

En un contexto en el que la digitalización y la innovación tecnológica redefinen los modelos productivos, IMSED Business & Tech School se posiciona como actor relevante dentro del ecosistema educativo español, combinando respaldo universitario, alianzas empresariales y visión global.