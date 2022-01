La empresa distribuidora de envases, Envapro, colabora con la ONG World Central Kitchen del chef José Andrés

Madrid, enero 2022.- Como tantos empresarios de nuestro país, el gerente de la distribuidora de envases desechables para hostelería y restauración Envapro, Antonio Otero, se echó las manos a la cabeza con el estallido de la pandemia del Covid-19, cuando en marzo de 2020 se decretó el estado de alarma y con él el cierre de restaurantes, bares y cafeterías, sus principales clientes. Todos estos negocios se paralizaron. Los clientes de Envapro no podían teletrabajar, por lo que dejaron de comprar platos, vasos, bolsas de papel, pajitas y otros productos de un solo uso que forman parte del catálogo de esta empresa con sede en Getafe (Madrid).

Sin embargo, Envapro pudo salvar los muebles e incluso combatir con éxito la que parecía una crisis monumental para su negocio gracias a la visión previsora y, sobre todo, al trabajo incondicional y en muchos momentos altruista de Otero y todo su equipo. Estos valores, unidos al olfato de un amigo y conocido bróker del sector de packaging para foodservice, permitieron que en 2016 Envapro apostara por una serie de envases ecológicos. Estos productos, en particular unas tarrinas de efecto Kraft, actualmente copan el delivery y take away en España para el servicio de ensaladas, pokes, pastas o arroces. Fabricadas para Envapro, se trata de unas tarrinas desechables con tapa traslúcida que combinan varias ventajas. Además de ser aptas para contener platos fríos o calientes, líquidos o sólidos (desde un plato de lentejas hasta un pollo asado, pasando por una ensaladilla rusa), son unos recipientes respetuosos con el medio ambiente. Son microondables; su base está realizada en cartón con efecto Kraft y la tapa, de polipropileno, es reciclable.

La “salvación” en plena pandemia llegó a Envapro con la llamada de Javier García, mano derecha del chef José Andrés y director de la sede para toda Europa de World Central Kitchen (WCK), situada en Madrid. El mensaje de la ONG fundada por el chef español más internacional fue muy claro: “necesitamos un envase ecológico, económico, fácil de manejar, resistente y apto para todo tipo de platos”. La respuesta de alivio de Antonio también fue directa: “¡Lo tenemos!”. Las tarrinas de Envapro, de 38 onzas (1.120 ml.), permitirían ofrecer a los más necesitados o vulnerables un menú diario “potente y fresco”, rico en hidratos y proteínas, para cubrir sus necesidades alimenticias día a día.

Fundada en 2006, Envapro inició su actividad sirviendo a pequeños restaurantes y casas de comida de la capital, adquiriendo sus productos en la red nacional de distribuidores de packaging. Pocos años después, alcanzó el volumen suficiente para comprar directamente a las fábricas, convirtiéndose en referencia y uno de los grandes distribuidores de envases de un solo uso en nuestro país. La llamada telefónica de WCK llegó a una Envapro consolidada, con capacidad para dar respuesta inmediata y completa a cualquier necesidad en el mundo de los táperes, bowls y tarrinas desechables. De hecho, la compañía atendió la demanda de la ONG.

