La empresa de electricidad ISSE se suma al patrocinio del Racing de Móstoles en su expansión por Madrid

ISSE Electricidad se consolida como referente en Madrid por su apuesta en innovación y compromiso con el entorno local - P.Liarte

Madrid, 28 de octubre de 2025.-

La empresa madrileña amplía su cartera de servicios con ingeniería eléctrica y mantenimiento preventivo, mientras refuerza su vinculación con la comunidad al convertirse en patrocinador oficial del Racing de Móstoles.

Madrid, octubre de 2025 – ISSE Electricidad (Instalaciones y Soluciones Eléctricas S.L.U.) se posiciona como una de las empresas líderes del sector eléctrico en la Comunidad de Madrid, destacando no solo por la calidad y rapidez de sus servicios tradicionales, sino también por su reciente diversificación hacia áreas de alto valor añadido como la ingeniería eléctrica y el mantenimiento eléctrico preventivo.

Con más de una década de experiencia en el mercado madrileño, esta compañía especializada ha atendido a miles de clientes, consolidándose como un referente de confianza para familias, comunidades de propietarios y empresas que buscan electricistas en Madrid con disponibilidad inmediata y garantías certificadas.

Servicios eléctricos integrales para toda la Comunidad de Madrid

La empresa ha evolucionado considerablemente su oferta de servicios para adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Además del servicio de urgencias, la compañía ofrece una amplia gama de soluciones eléctricas profesionales.

Entre los servicios más demandados destacan las instalaciones de enlace completas, que incluyen acometidas, Cajas de Protección y Medida (CPM), Cuadros Generales de Protección (CGP), centralización de contadores, derivaciones individuales y Líneas Generales de Alimentación (LGA). Estas instalaciones son fundamentales tanto para viviendas de nueva construcción como para edificios que necesitan actualizar sus sistemas eléctricos.

Los boletines eléctricos y legalizaciones constituyen otro de los servicios estrella de ISSE Electricidad. La empresa gestiona de forma integral la tramitación de certificados eléctricos con todas las garantías, asegurando que las instalaciones cumplan con la normativa vigente. Este servicio resulta imprescindible para alquileres, compraventas y cualquier situación que requiera acreditar el correcto estado de una instalación eléctrica.

Apuesta por la sostenibilidad y la movilidad eléctrica

En línea con la transición energética que vive España, ISSE Electricidad se ha especializado en dos áreas de creciente demanda: la instalación de paneles solares y los puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Los proyectos de autoconsumo fotovoltaico permiten a hogares y empresas reducir significativamente su factura eléctrica mientras apuestan por un modelo energético más sostenible. Los electricistas en Madrid de ISSE se encargan del diseño, instalación y legalización completa de estos sistemas, adaptándose a las características de cada inmueble.

Por otro lado, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos se ha convertido en un servicio cada vez más solicitado. ISSE ofrece soluciones seguras y personalizadas tanto para viviendas unifamiliares como para comunidades de vecinos y empresas, facilitando así la adopción del coche eléctrico entre los madrileños.

Soluciones tecnológicas para hogares y empresas inteligentes

La evolución tecnológica también ha llegado al mundo de las instalaciones eléctricas. ISSE Electricidad ofrece servicios avanzados de domótica, permitiendo la automatización de viviendas y oficinas para hacerlas más confortables, seguras y eficientes energéticamente. Desde el control de iluminación y climatización hasta sistemas de seguridad integrados, la domótica transforma los espacios en entornos inteligentes.

Asimismo, la empresa cuenta con especialización en protección contra incendios (PCI) y redes de datos y telecomunicaciones, dos ámbitos técnicos que requieren conocimientos específicos y que resultan esenciales tanto en el ámbito residencial como empresarial.

Electricistas en Madrid con compromiso social: patrocinio del Racing de Móstoles

Más allá de su actividad empresarial, ISSE Electricidad ha demostrado su compromiso con el tejido social de Madrid al convertirse en patrocinador oficial del Racing de Móstoles Fútbol Sala para la temporada 2025-2026.

Este acuerdo refleja los valores que definen a la compañía: trabajo en equipo, esfuerzo constante, cercanía con la comunidad y pasión por lo que se hace. Durante toda la temporada, el logotipo de ISSE estará presente en las camisetas oficiales del equipo, en sus redes sociales y en la nueva página web del club.

"Para nosotros, la energía no solo está en la electricidad, también está en el deporte, en la salud y en el trabajo en equipo. Por eso apoyamos iniciativas locales que impulsan estos valores y contribuyen al crecimiento de nuestra comunidad", señalan desde la empresa.

El patrocinio incluye además publicaciones en las redes sociales del club, presencia en su página web y la difusión de material promocional durante los partidos, reforzando así la visibilidad de ISSE Electricidad como empresa comprometida con el desarrollo del deporte local.

Una empresa preparada para los retos del sector eléctrico

El sector eléctrico en España atraviesa un momento de transformación acelerada. La electrificación del transporte, la expansión de las energías renovables y la creciente demanda de eficiencia energética están reconfigurando el mercado. En este contexto, empresas como ISSE Electricidad, que combinan experiencia consolidada con capacidad de innovación, están especialmente bien posicionadas para liderar esta nueva etapa.

Con un equipo técnico altamente cualificado, certificaciones oficiales, esta compañía de electricistas en Madrid ha sabido ganarse la confianza de cientos de clientes que valoran tanto la rapidez en la respuesta como la calidad del trabajo realizado.

La combinación de servicios tradicionales con las nuevas áreas de ingeniería y mantenimiento permite a ISSE Electricidad ofrecer un acompañamiento completo a sus clientes, desde el diseño inicial de una instalación hasta su mantenimiento a largo plazo, pasando por la resolución de cualquier incidencia urgente que pueda surgir.

Conclusión: energía, profesionalidad y compromiso

ISSE Electricidad representa un modelo de empresa del sector eléctrico que va más allá de la prestación de servicios técnicos. Su implicación en iniciativas deportivas locales como el patrocinio del Racing de Móstoles, su apuesta por la formación continua de su equipo y su constante adaptación a las nuevas demandas del mercado la convierten en un referente entre los electricistas en Madrid.

Para quienes buscan un servicio eléctrico integral, profesional y cercano en la Comunidad de Madrid, ISSE Electricidad se presenta como una opción que une experiencia, innovación y compromiso con la comunidad.

