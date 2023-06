La empresa española líder en alta tecnología con presencia internacional

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de mayo de 2023.

Valtria es la compañía española que lleva más de una década liderando el diseño, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de salas blancas, entornos críticos y áreas de contención y bioseguridad. Se está ante una compañía líder en tecnología de última generación, que ofrece soluciones en sectores tan diversos y punteros como el biofarmacéutico, hospitalario, alimentación, bioseguridad, I+D, cosmética o alta tecnología

Valtria cuenta con un expertise de alto nivel que le permite desarrollar con éxito proyectos tan específicos como: cerramientos para zonas limpias; tratamiento de aire (filtración, temperatura, humedad, control de presión, etc.); fluidos industriales (Electricidad, vapor industrial, agua, etc.); o fluidos críticos (Agua purificada, aire comprimido limpio, WFI, etc.)



Uno de sus principales valores añadidos es su equipo, formado por ingenieros y técnicos especializados en ingeniería, HVAC, fluidos de proceso, arquitectura de salas limpias, procesos, compliance & GMP, etc. profesionales que trabajan cada proyecto de principio a fin. Es decir, desde el diseño conceptual, el desarrollo de la ingeniería constructiva de las instalaciones, la puesta en marcha incluyendo el proceso de commissioning, la validación de protocolos hasta llegar a su mantenimiento con controles periódico y posventa final. Todo para ofrecer instalaciones de calidad, eficientes y seguras en ámbitos de actividad que así lo requieren, así como un servicio orientado a la excelencia, con el que se alcanzan los más altos requerimientos de las normativas nacionales e internacionales. La empresa dispone también de equipos de montaje propios, lo que le permite mantener un control absoluto sobre la calidad, los plazos y la coordinación de las obras.



Se trata de una empresa que lleva la alta tecnología española a todo el mundo. Desde que abrieron sus oficinas en Madrid y Barcelona hace más de diez años, la compañía cuenta con un largo historial de logros, tanto en nuestro país como en gran parte del mundo. Entre sus hitos cabe destacar sus más de 200 proyectos realizados, así como la instalación de más de 200.000 m2 de salas blancas. A lo largo de más de una década de trayectoria se han consolidado en países tan diversos como México, Argentina, Chile, Portugal, Finlandia, Suecia, Suiza, Francia, China y Argelia. Y está previsto que en los próximos meses siga aumentando su presencia en los mercados internacionales.



La mayoría de los proyectos realizados por Valtria -así como sus próximos proyectos- están vinculados a marcas que son referentes mundiales en sus respectivos mercados; entre ellas, líderes tan reconocidos como Pfizer, Bayer, Roche, Rovi, Merck, Lilly, GSK, Graphenea, Saint Gobain, Uquifa, Novartis, Sandoz, Biomérieux, Casasco, Ercros o Fushima. El nivel de estos clientes aporta una visión clara de su potencial y proyección.







Contacto

Nombre contacto: Sheridan Comunicación

Descripción contacto: Sheridan Comunicación

Teléfono de contacto: 915350068