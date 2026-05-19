La empresa española Marymantes ha sido reconocida en la primera edición de los Premios de Geotab a la innovación

(Información remitida por la empresa firmante)

Las flotas de referencia establecen nuevos estándares en seguridad basada en datos, sostenibilidad, productividad y gestión de flotas impulsada por IA

BARCELONA, 19 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- GEOTAB CONNECT EUROPE

Geotab, líder mundial en soluciones de vehículos conectados y gestión de activos, ha anunciado hoy los ganadores de la primera edición de los Premios Geotab a la Innovación en Europa (Geotab Innovation Awards – Europe). Presentados en Connect Europe 2026 en Barcelona, los premios reconocen a cinco organizaciones que operan más de 10.000 vehículos en el continente por el uso destacado de los datos de sus vehículos conectados para impulsar mejoras medibles en seguridad, productividad, sostenibilidad y excelencia operativa.

Los Premios Geotab a la Innovación, lanzados a nivel global en 2023, reconocen a las flotas que van más allá en el uso de los datos de Geotab para impulsar cambios significativos en seguridad, operaciones más inteligentes y sostenibilidad. Para conmemorar el hito de Geotab de 1 millón de suscripciones en EMEA, los premios europeos destacan la excelencia en todo el continente, poniendo el foco en resultados determinados por la escala y la regulación europeas.

"Las flotas europeas operan en uno de los entornos más complejos del mundo, gestionando mercados diversos, regulaciones estrictas y una creciente presión para descarbonizar", afirma Edward Kulperger, vicepresidente sénior para EMEA de Geotab. "Estas organizaciones demuestran claramente el valor de los datos en la toma de decisiones y la ejecución. Los ganadores están estableciendo un listón muy alto para la región".

Productivity Champion: Marymantes Speed SRL | España

Socio: JesmarUna empresa en crecimiento incrementa la productividad en un 10% cumpliendo la normativa de descanso

Marymantes Speed SRL es una empresa de transporte por carretera y logística con sede en Zaragoza que opera una flota internacional en toda Europa.

Utilizando el sistema de tacógrafo de MyGeotab para monitorizar las horas de trabajo de los conductores en tiempo real, Marymantes incrementó las horas medias de trabajo de los conductores en más de un 10% manteniendo al mismo tiempo el pleno cumplimiento de la normativa española sobre tiempos de trabajo y descanso, hecho confirmado durante una inspección laboral gubernamental en 2025 en la que los informes generados por AFA aportaron evidencia documentada de cumplimiento y ayudaron a la empresa a evitar sanciones.

Safety Champion: Richfords | UK

Socio: Quattro Telematics411% de ROI y 22% de reducción del riesgo de colisión en una flota de restauración por incendios e inundaciones

Richfords es una empresa especializada en restauración por incendios e inundaciones que opera en el sur de Inglaterra, proporcionando servicios ante situaciones de emergencia a aseguradoras, peritos y propietarios las 24 horas del día.Tras ejecutar un piloto de Geotab Vitality de dos meses desde octubre de 2025 con 20 conductores, Richfords desplegó el programa en toda su flota de 53 vehículos en enero de 2026. Al final del piloto, la empresa registró una mejora del 59% en los comportamientos de conducción segura, una reducción del 22% en el riesgo de colisión y un retorno de la inversión del 411%.

Maintenance Champion: Go-Ahead Group | UK, IrlandaLa monitorización automatizada de fallos genera ahorros sustanciales de costes en una flota de 6.150 vehículos

Go-Ahead Group es uno de los mayores operadores de transporte público del Reino Unido, operando aproximadamente 6.150 autobuses en Reino Unido e Irlanda, incluyendo la mayor flota de autobuses de cero emisiones del Reino Unido.

El equipo de ingeniería de Go-Ahead utiliza la telemática de Geotab para monitorizar fallos en tiempo real en su flota de 6.150 vehículos, con un centro de operaciones 24/7 que permite a los ingenieros dar instrucciones a los conductores de forma inmediata cuando se detectan fallos críticos. El sistema ha evitado fallos catastróficos de motor y caja de cambios, detectando entre 8 y 10 vehículos al mes con baja presión de aceite solo en Go-Ahead London, lo que supone un ahorro de hasta £20.000 por cada fallo de motor evitado y reduce el tiempo que los autobuses permanecen fuera de servicio.

Sustainability Champion: Picnic | Países Bajos, Alemania, FranciaUna flota de 5.000 vehículos eléctricos optimiza los trayectos, logra ahorros energéticos mientras entrega más pedidos

Picnic es un supermercado online de rápido crecimiento que entrega comestibles en Países Bajos, Alemania y Francia, operando una flota de más de 5.000 vehículos de reparto totalmente eléctricos y diseñados a medida.

Picnic desarrolló un algoritmo Vehicle-to-Trip impulsado por datos de Geotab, basado en el estado de carga, perfiles de consumo energético y GPS, para optimizar la asignación de trayectos en su flota eléctrica de 5.000 vehículos. El resultado: una reducción de flota de entre el 5% y el 13% en Países Bajos, entregando más pedidos con menos vehículos y menor demanda energética.

Marketplace & AI: Barhale | UK

Socio: LEVLReducción del 8,8% en colisiones evitables, cero conductores de alto riesgo y ahorro en seguros

Barhale es un contratista líder en ingeniería civil e infraestructuras en el Reino Unido, que opera una de las flotas de vehículos más grandes y complejas del sector.

Al integrar la telemática de Geotab con el vídeo de IA de SureCam, Barhale combinó códigos de fallo, información de cámaras y datos de comportamiento del conductor en una única vista operativa, utilizando la analítica de Collision Risk Management de Geotab para identificar riesgos antes de que se produzcan incidentes. A pesar de un crecimiento del 40% de la flota, la empresa redujo las colisiones evitables en un 8,8%, eliminó completamente a perfiles de alto riesgo y negoció una reducción del 2,7% en las primas de seguros.

Los ganadores son seleccionados por un panel de expertos en gestión de flotas y datos de Geotab, que evalúan las candidaturas según múltiples criterios, incluidos resultados medibles, mejora operativa y liderazgo en el sector.

Para más información sobre Connect Europe 2026, ingresar en: https://www.geotab.com/es/sala-de-prensa/

Sobre Geotab

Geotab es líder mundial en operaciones conectadas, videotelemática e información basada en IA. Más de 100.000 clientes desde flotas pequeñas y medianas hasta empresas Fortune 500 y organizaciones del sector público, incluido el gobierno federal de EE. UU., confían en nosotros. Geotab conecta aproximadamente 6 millones de vehículos y activos y procesa 100.000 millones de puntos de datos a diario. La plataforma abierta y el ecosistema de más de 700 partners de Geotab unifican la seguridad, el cumplimiento de la normativa y las operaciones en un único sistema, además contamos con las certificaciones ISO/IEC 27001:2022, SOC2, FIPS 140-3 y FedRAMP. Nuestra misión es crear un mundo en movimiento más seguro, eficiente y sostenible.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2982734/Geotab_Inc__From_London_Buses_to_Electric_Grocery_Fleets__Five_E.jpg

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