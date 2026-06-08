La empresa inmobiliaria New York Residence, Inc. visita los Países Bajos, Bélgica y Croacia

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- New York Residence, Inc., una firma de corretaje inmobiliario de renombre mundial, inicia una gira internacional para conectar con inversores europeos. El director financiero y agente asociado, Richard Pino, viajará por los Países Bajos, Bélgica y Croacia del 18 de junio al 6 de julio de 2026 para reunirse con clientes.

Esta gira europea culmina dos décadas de crecimiento, innovación y dedicación a nuestros clientes. "Nos enorgullece enormemente este recorrido de 20 años y los logros alcanzados", declaró el director financiero, Richard Pino. Y añadió: "Este logro es un reconocimiento a la perseverancia de nuestros empleados y a la lealtad de nuestros clientes".

Durante dos décadas, New York Residence ha expandido su presencia global, informando a compradores internacionales sobre el potencial del mercado inmobiliario de la ciudad de Nueva York. Nos encargamos de conseguir propiedades residenciales, comerciales y de inversión de primer nivel para nuestra clientela. Para forjar estas alianzas y consolidar la marca New York Residence en ferias comerciales internacionales, el director financiero, Richard Pino, viaja constantemente por Estados Unidos y otros países.

El corretaje inmobiliario sigue siendo un negocio basado en las relaciones™. Los profesionales deben recorrer largas distancias para reunirse con los clientes cuando lo necesiten. Si bien los compradores pueden obtener fácilmente información de sitios web de terceros, las visitas personales y las llamadas telefónicas siguen siendo las herramientas definitivas para guiar a los clientes, afirmó Richard.

Históricamente, New York Residence se situó entre las cinco principales firmas boutique de Manhattan, ocupó el puesto número 20 en transacciones cerradas entre firmas de todos los tamaños y el puesto número 22 en volumen de dólares de listados entre firmas de todos los tamaños.

New York Residence domina el mercado inmobiliario mediante servicios de asesoría especializada y corretaje de propiedades, impulsando la venta y el alquiler de inmuebles residenciales, comerciales y de inversión de primer nivel. La firma centra sus operaciones en tres sucursales de Nueva York y extiende su presencia global con oficinas en Hong Kong, Seúl y Singapur. New York Residence dirige su empresa desde su sede corporativa en el piso 26 del emblemático edificio Paramount, en pleno corazón de Times Square.

Los clientes pueden reservar consultas exclusivas en toda Europa con antelación. La gira incluye Dordrecht (18-19 de junio), Amberes (19-21 de junio), Brujas (21-23 de junio), Gante (23-25 de junio) y Bruselas (25-27 de junio), antes de establecerse en Rovinj, en la firma de auditoría y asesoría fiscal Demex, del 28 de junio al 6 de julio. Para concertar una cita, envíe un correo electrónico a rpino@nyr.com.

Contacto de Medios:Richard PinoDirector Financiero/Agente AsociadoNew York ResidenceO-212-360-7000 x125M-917-209-7862rpino@nyr.com

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