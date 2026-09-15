Empresa líder en biotecnología selecciona Veeva Vault CRM a nivel mundial

(Información remitida por la empresa firmante)

Base de CRM de agentes para ayudar a acelerar la entrega de medicamentos innovadores a pacientes de todo el mundo.

PLEASANTON, California, 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy que Amgen planea implementar Veeva Vault CRM a nivel mundial, consolidando una colaboración que abarca más de una década.

"Migrar a Vault CRM ayudará a acelerar nuestros esfuerzos por llevar nuevas terapias a pacientes de todo el mundo con mayor rapidez y agilidad", afirmó Scott Skellenger, vicepresidente sénior y director de información de Amgen. "El profundo conocimiento de Veeva sobre el sector de las ciencias de la vida, su enfoque continuo en la innovación y nuestra colaboración de larga trayectoria contribuirán a que Amgen alcance estos importantes objetivos".

"Vault CRM proporcionará la base comercial impulsada por agentes para ayudar a Amgen a llevar medicamentos innovadores —destinados a algunas de las enfermedades más difíciles del mundo— a millones de pacientes", afirmó Matt Farrell, presidente de estrategia comercial de Veeva. "Esperamos apoyar a Amgen en el lanzamiento de nuevas e importantes terapias a nivel mundial".

Vault CRM forma parte de Vault CRM Suite, la base tecnológica para la actividad comercial basada en agentes, la cual transforma la manera en que el sector interactúa con los profesionales sanitarios (HCP) para acelerar los resultados de los lanzamientos y mejorar los desenlaces de los pacientes. Incluye la función Agentic Call Report para generar evidencia comercial y detectar barreras de tratamiento que antes pasaban inadvertidas.

Acerca de Veeva Systems Veeva ofrece la nube sectorial para las ciencias de la vida, que incluye aplicaciones, agentes, datos y servicios de consultoría. Con un firme compromiso hacia la innovación, la excelencia del producto y el éxito del cliente, Veeva atiende a más de 1.500 clientes, desde las mayores empresas farmacéuticas del mundo hasta compañías biotecnológicas emergentes. Como empresa de beneficio público (Public Benefit Corporation), Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos clientes, empleados, accionistas y los sectores a los que presta servicio. Para obtener más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de Veeva Este comunicado contiene declaraciones prospectivas relativas a los productos y servicios de Veeva y a los resultados o beneficios previstos derivados de su uso. Dichas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los indicados en este comunicado, y no asumimos obligación alguna de actualizar tales declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente a nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres detallados en nuestra presentación del Formulario 10-Q correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de julio de 2026, disponible aquí (encontrará un resumen de los riesgos que pueden afectar a nuestro negocio en las páginas 33 y 34), y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov.

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