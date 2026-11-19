Una empresa malagueña lanza Vocenda, un software para clínicas sin permanencia y con los datos en España - Vocenda

(Información remitida por la empresa firmante)

Vocenda, la plataforma de gestión creada en Málaga por LaudeMMedia, reúne en un solo programa la agenda, las reservas online, los recordatorios por SMS, los consentimientos firmados y la facturación de clínicas y negocios con cita previa. Cuesta desde 25 euros al mes, no tiene permanencia y aloja los datos en un centro de datos de Madrid

Málaga, 19 de noviembre de 2026. Elegir un software para clínicas se ha convertido en una decisión cada vez más importante para los pequeños centros sanitarios y de bienestar de España: dietistas-nutricionistas, fisioterapeutas, podólogos, psicólogos, logopedas o centros de estética.

Con esa idea nace Vocenda, una plataforma de gestión en la nube desarrollada en Málaga por LaudeMMedia. Está pensada para consultas de uno a pocos profesionales que hoy reparten su trabajo entre la agenda en papel, hojas de cálculo y varios programas que no se hablan entre sí.

El producto reúne en una sola herramienta la agenda por profesional, que impide reservar dos citas a la misma hora, la ficha del paciente y las reservas por internet con código de verificación. Incluye también los recordatorios por email y por SMS, los consentimientos del RGPD firmados en tableta o a distancia y la facturación. Se contrata por módulos: el cliente paga solo lo que usa, sin permanencia ni comisiones por reserva.

Un problema que cuesta dinero: las citas perdidas

Los pacientes que no acuden ni avisan son uno de los grandes costes ocultos de una consulta. Una revisión de 105 estudios publicada en la revista Health Policy (Dantas y otros, 2018) situó la tasa media de ausencias sin aviso en las citas sanitarias en torno al 23 %. La medida más eficaz y barata para reducirlas es el recordatorio. Una revisión Cochrane (Gurol-Urganci y otros, 2013) comprobó que los SMS elevaban la asistencia del 67,8 % al 78,6 % frente a no enviar recordatorio. Vocenda envía de forma automática la confirmación al reservar y un recordatorio, por defecto 24 horas antes de la cita. Lleva un enlace para que el paciente confirme o anule y el hueco quede libre a tiempo para otra persona. Por privacidad, los SMS no incluyen ni el tratamiento ni el profesional.

Datos de salud en España y facturas preparadas para VERI*FACTU

Las consultas sanitarias manejan datos de salud, una categoría especial del Reglamento General de Protección de Datos (artículo 9). En Vocenda, el bloque clínico de cada ficha va cifrado y solo lo ve el especialista que atiende al paciente. Esos datos nunca salen a calendarios externos. Toda la información se aloja en un centro de datos situado en Madrid y el cliente puede descargar una exportación completa de sus datos en cualquier momento, también al darse de baja.En facturación, la plataforma emite facturas completas, simplificadas y rectificativas con numeración correlativa y un registro encadenado que impide modificarlas o borrarlas. Está preparada para VERI*FACTU, el sistema de envío de facturas a la Agencia Tributaria. Las fechas que figuran hoy en el BOE son el 1 de enero de 2027 para las sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de contribuyentes. Según una nota informativa del Ministerio de Hacienda de octubre de 2026, está previsto retrasar la obligación a octubre de 2028, pendiente de la norma que lo fije.

Para quién es

Además de las clínicas y consultas de salud, Vocenda trabaja para peluquerías, barberías, centros de estética, spas, estudios de tatuaje, entrenadores personales, profesores particulares y talleres mecánicos, entre otros negocios con cita previa. Al darse de alta, cada negocio elige su sector y empieza con sus servicios habituales ya configurados. Las empresas de Cataluña pueden atender a sus clientes en catalán: facturas, emails, SMS y página de reservas.

Entre las funciones que la empresa sigue desarrollando está una recepcionista telefónica con inteligencia artificial conectada a la agenda real de la clínica. Hoy está en fase de pruebas y siempre se identificará como una inteligencia artificial ante quien llama.

Las clínicas pequeñas no necesitan cinco programas distintos ni contratos de un año: necesitan una agenda que no falle, que los pacientes no se olviden de venir y facturas en regla. Hemos construido Vocenda para que una clínica con simple consulta de un especialista o profesional pueda tenerlo todo en un solo sitio y con sus datos en España, explica Iván Valero, CEO de LaudeMMedia.

Precio y disponibilidad

Vocenda ya está disponible en toda España en vocenda.com. Funciona desde el navegador del ordenador, la tableta o el móvil, sin instalaciones. El plan Base cuesta 25 euros al mes más IVA e incluye dos profesionales con agenda. Los módulos opcionales de pago cuestan entre 5 y 19 euros al mes cada uno, y el cliente se da de baja en un clic.

Hasta el 31 de enero de 2027, los negocios que se registren tienen tres meses gratis, sin tarjeta, y después la Base a 17 euros al mes mientras sigan suscritos. En Málaga y la Costa del Sol, la empresa ofrece además la implantación y la formación en el propio centro.



Emisor: Vocenda

Contacto: Vocenda

Email de contacto: hola@vocenda.com