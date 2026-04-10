Una empresa murciana crea el perfume entregado al Rey Felipe VI en FITUR - Vicaro

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de abril de 2026.- El Rey Felipe VI recibió durante la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) la fragancia ‘Esencia Mediterránea’, un perfume desarrollado por la empresa murciana Laboratorios Prady Normapiel, especializada en el desarrollo de perfumería, ambientación y cosmética, en una acción que sitúa el lenguaje olfativo como herramienta de representación institucional.

La entrega tuvo lugar en el marco de la visita oficial de Sus Majestades a la feria, donde la fragancia fue presentada por el Ayuntamiento de Archena de mano de su Alcaldesa, Patricia Fernandez López como un símbolo de la capacidad de condensar identidad, territorio y estilo de vida en una recreación olfativa.

El trabajo detrás de la creación

Detrás de esta propuesta está el trabajo de Laboratorios Prady Normapiel, compañía con sede en Ceutí (Murcia) dedicada al desarrollo y fabricación de perfumería, ambientación y cosmética, que en este proyecto ha trasladado su conocimiento técnico y sobre todo creativo, a una composición diseñada para evocar el imaginario mediterráneo desde una perspectiva contemporánea.

Concebida como una fragancia unisex, ‘Esencia Mediterránea’ articula notas frescas y luminosas con acordes cítricos, acuáticos y frutales, en una estructura pensada para ofrecer una lectura limpia, reconocible y versátil y representar el territorio de Archena (Murcia) homenajeando su gastronomía, sus aguas termales y su naturaleza.

Perfumería como lenguaje y posicionamiento

Más allá del producto, la iniciativa refleja una tendencia creciente en la comunicación institucional y territorial: el uso de experiencias sensoriales como vehículo de posicionamiento. En este contexto, el perfume actúa como relato, transformando elementos intangibles —paisaje, clima, recursos, memoria colectiva o tradición— en una experiencia perceptible.

La creación responde también al avance del marketing sensorial como herramienta estratégica para reforzar identidad y diferenciación en entornos altamente competitivos.

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