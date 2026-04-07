Una empresa tecnológica global abre su infraestructura de mercado de predicciones a empresas de todo el mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

GŻIRA, Malta, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS, proveedor internacional de software, ha lanzado SOFTSWISS Prediction Markets, una nueva solución B2B que permite a los operadores de casinos y casas de apuestas deportivas en línea acceder al creciente mercado de las apuestas basadas en eventos. Basada en un modelo de cuotas fijas, la solución permite a los operadores llegar a un público más amplio que el de las casas de apuestas deportivas tradicionales, sin la complejidad de las plataformas de intercambio entre pares (P2P).

SOFTSWISS Prediction Markets permite a los jugadores apostar por resultados binarios de eventos del mundo real, incluyendo política, economía, tecnología y cultura. El producto está disponible como un widget iFrame independiente o como una integración directa dentro de la plataforma SOFTSWISS Sportsbook, con plazos de lanzamiento de dos a tres días para los socios actuales y alrededor de tres semanas para los nuevos operadores.

El volumen anualizado de operaciones solo en Estados Unidos se expandió, pasando de aproximadamente 300 millones de dólares en 2024 hasta alcanzar una cifra aproximada de entre 40.000 y 50.000 millones de dólares en 2025 . Si bien plataformas como Polymarket y Kalshi han procesado miles de millones en volumen de operaciones, los operadores tradicionales de iGaming se han mantenido en gran medida al margen de esta oportunidad de mercado.

"Estamos observando un segmento de jugadores en crecimiento", destacó Olga Resiga, directora de Desarrollo de Negocios de SOFTSWISS. "Los mercados de predicción no son solo una extensión de las casas de apuestas deportivas; atraen a un público completamente nuevo que nunca ha interactuado con los productos de apuestas tradicionales. La motivación es diferente: los usuarios se guían por su conocimiento de los eventos globales, más que por su afición. Los operadores que subestimen este cambio corren el riesgo de perder no solo la demanda, sino también a una nueva generación de jugadores que se incorpora al mercado".

A diferencia de los modelos de mercado de predicción basados en la interacción entre usuarios, que dependen de la liquidez externa y de precios de mercado, el enfoque de SOFTSWISS se basa en un marco de cuotas fijas. Esto otorga a los operadores un mayor control sobre los precios y los márgenes, al tiempo que les permite gestionar el riesgo dentro de las estructuras familiares de las casas de apuestas deportivas.

"Para la mayoría de los operadores, la verdadera cuestión no es si los mercados de predicción son interesantes, sino cómo integrarlos en una plataforma existente sin tener que reconstruir todo el sistema de intercambio", explicó Alexander Kamenetskyi, director de operaciones de SOFTSWISS Sportsbook. "Un modelo de cuotas fijas lo hace mucho más práctico. Ofrece a los operadores una forma de probar esta demanda dentro de marcos de riesgo y cumplimiento normativo conocidos, al tiempo que abre las puertas a públicos que no necesariamente parten del comportamiento tradicional de las casas de apuestas deportivas".

Acerca de SOFTSWISS

SOFTSWISS es una empresa tecnológica global que, desde 2009, ofrece soluciones de software galardonadas para el sector del iGaming. Con el respaldo de un equipo de más de 2.000 expertos, SOFTSWISS presta servicios a más de 1.000 marcas globales.

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