La empresa turca de logística OPLOG abre su primer almacén en EE.UU.

OPLOG’s tech-enabled fulfillment center in Chicago - OPLOG/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

OPLOG, empresa líder en logística en Turquía, conocida por su innovadora tecnología robótica TARQAN, abre en Chicago su primer centro de logística en EE.UU.

ESTAMBUL y CHICAGO, 8 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- OPLOG, la empresa de logística tecnológica de más rápido crecimiento de Turquía, acaba de abrir su primer almacén estadounidense en Chicago. Con 10.000 metros cuadrados de espacio y utilizando la automatización, así como sus propias tecnologías de gestión de almacenes, el nuevo centro de cumplimiento de OPLOG ofrece servicios de logística con tecnología a los clientes con una comodidad sin precedentes. La expansión de OPLOG en EE.UU., que ha prestado sus servicios a marcas internacionales como Sony, Herbalife y Tupperware, refuerza la misión de la empresa de lograr un crecimiento paneuropeo y más allá. Los clientes estadounidenses interesados pueden encontrar más detalles en la página web de OPLOG .

Junto con sus múltiples centros de distribución en Turquía, Reino Unido y, ahora, Estados Unidos, el nuevo almacén de OPLOG en Chicago ofrece importantes ventajas a las empresas B2B y B2C, ya que localiza y agiliza sus operaciones de distribución y distribución a clientes de todo Estados Unidos y del mundo. Al integrar su software de gestión de inventario de fácil uso con las operaciones de cumplimiento físico, la red internacional de OPLOG permite a los clientes controlar sus operaciones desde OPLOG-ONE, un único panel de control unificado, mejorando aún más la eficiencia y el alcance global de sus clientes.

Al establecer sus nuevas operaciones en la bulliciosa ciudad de Chicago, OPLOG aprovecha las incomparables ventajas logísticas del lugar. Chicago es un lugar privilegiado para que las empresas maximicen su potencial de crecimiento: alberga el aeropuerto internacional O'Hare, 35 sedes corporativas de la lista Fortune 500, cientos de almacenes y centros de distribución, y una extensa red de autopistas y ferrocarriles. Halit Develioğlu, consejero delegado de OPLOG, subraya la importancia del mercado estadounidense: "Estados Unidos sigue siendo un mercado inmensamente vital para el sector del comercio electrónico, y su importancia no deja de crecer. No es de extrañar que numerosas empresas de todo el mundo aspiren a entrar en el mercado estadounidense y establecer aquí una fuerte presencia." Este nuevo centro permitirá a OPLOG aprovechar las enormes oportunidades de la ciudad y servir a los mercados regionales y nacionales con mayor eficacia. Sin embargo, OPLOG no se detiene en Estados Unidos, sino que tiene previsto expandirse estratégicamente a nuevas ciudades europeas en 2023.

Develioğlu subraya la importancia de adoptar este panorama en evolución, afirmando: "El cumplimiento omnicanal es la nueva era para las empresas B2B y B2C. Cuando miramos hacia el futuro del cumplimiento, su alcance se extiende mucho más allá del ámbito de las empresas de comercio electrónico. Nuestro nuevo centro de cumplimiento en Chicago proporcionará una solución integral que combina la eficiencia del cumplimiento del comercio electrónico con la adaptabilidad necesaria para las operaciones B2B." Aprovechando las últimas tecnologías de automatización y robótica, OPLOG ofrece soluciones logísticas innovadoras para garantizar un flujo constante de productos desde sus almacenes.

El software y la tecnología robótica patentados de OPLOG revolucionan el sector de la logística al permitir un procesamiento de pedidos más rentable, plazos de entrega más rápidos y una mayor satisfacción del cliente. Su sistema de desarrollo propio utiliza funciones avanzadas, lo que le ha valido el reconocimiento como empresa líder en logística tecnológica en Turquía. Un componente clave del paquete tecnológico de OPLOG es TARQAN, un robot de cumplimiento desarrollado internamente para mejorar la eficiencia y la calidad empresarial hasta en un 300%. TARQAN puede utilizarse de varias formas, como despaletizado, introducción de artículos en un pequeño centro de clasificación, etc. En definitiva, TARQAN reduce los costes de mano de obra al tiempo que maximiza la eficiencia en los almacenes.

OPLOG tiene la misión de convertirse en el socio preferido de las empresas en crecimiento en un entorno de comercio electrónico global en rápida evolución. Con el apoyo de inversores y socios estratégicos, OPLOG está bien posicionada para liderar el sector de la distribución bajo demanda en el futuro.

Para obtener más información sobre las prácticas, políticas y servicios de OPLOG, visite su página web o contacte con ellos directamente .

Acerca de OPLOG

OPLOG se fundó en 2013 y tiene su sede en Estambul (Turquía). OPLOG es una empresa líder en logística tecnológica con almacenes de última generación en Chicago, Estambul, Gebze, Dilovasi, Londres y Ankara. OPLOG permite a las marcas de comercio electrónico operar en varios mercados sin fronteras físicas gracias a su red de cumplimiento internacional y a la capacidad de realizar un seguimiento de todo el inventario y los procesos operativos en varios centros de cumplimiento de OPLOG. Con la última inversión de 11 millones de euros de ESAS Private Equity, OPLOG cuenta con más de 350 empleados, entre ellos 100 ingenieros y desarrolladores.

Para más información, visite www.oplog.io .

