La empresachina de Robovan, Neolix, recaudamás de 600 millones de dólaresen la Serie D

- La empresa china de Robovan, Neolix, recauda más de 600 millones de dólares en la Serie D, estableciendo un nuevo récord para la industria de conducción autónoma de China

BEIJING, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Neolix, el mayor proveedor mundial de soluciones de reparto autónomo L4 (RoboVan), ha recaudado más de 600 millones de dólares en su ronda de financiación Serie D. Esta ronda supone la mayor recaudación de fondos privados en el sector de la conducción autónoma en China hasta la fecha y se encuentra entre las mayores inversiones privadas en China este año.

La ronda fue liderada por Stone Venture, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, a la que se unieron Gaocheng Capital, CITIC Capital, CDH, Sparkedge Capital, Beijing AI Fund y una de las plataformas de internet más grandes de China. Otros inversores clave incluyen Legend Capital, Gaorong Ventures, Templewater, SAIC, etc. Los nuevos fondos se utilizarán para impulsar los algoritmos patentados de conducción autónoma de Neolix, acelerar el desarrollo de productos en nuevos casos de uso comercial, mejorar su red de servicios y la experiencia del usuario, e impulsar sus planes de expansión global.

Fundada por Enyuan Yu, Neolix se ha consolidado rápidamente como líder mundial en vehículos autónomos de reparto desde su lanzamiento en 2018. La compañía ha entregado más de 10.000 RoboVans L4, más que cualquier otra empresa a nivel mundial, y ha alcanzado un récord de 2.000 entregas de vehículos en un solo mes. Sus vehículos se encuentran actualmente desplegados en más de 300 ciudades de China, y Qingdao alberga más de 1.200 unidades. Los populares modelos X3 y X6 de Neolix han superado las 4.000 entregas cada uno, lo que demuestra una fuerte demanda del mercado.

En el ámbito tecnológico, Neolix ha introducido importantes innovaciones, como su modelo de IA "Neolix-VA" para una navegación fluida en tráfico complejo, un sistema de conducción sin mapas para una logística urbana flexible y una plataforma de despacho inteligente que optimiza la coordinación de vehículos, carreteras y pedidos. Estos avances han ayudado a la flota de Neolix a superar los 50 millones de kilómetros de conducción autónoma.

Desde que obtuvo la primera licencia de reparto autónomo de China en 2021, Neolix ha crecido exponencialmente, alcanzando actualmente más del 60 % de la cuota de mercado en envíos acumulados y atendiendo a más de 300.000 clientes. Domina el sector del reparto exprés y se está expandiendo a servicios de alimentos frescos, cadena de frío y entrega instantánea. A nivel internacional, Neolix está expandiéndose, tras haber obtenido la primera licencia de RoboVan en los EAU en colaboración con una empresa tecnológica con sede en Abu Dabi, lo que marca su expansión global más allá de China.

