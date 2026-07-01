El empresario y escritor Armand Lusquiños publica 'Dioses y Humanos', un ensayo sobre las grandes religiones

Dioses y Humanos - Editorial Numancia

(Información remitida por la empresa firmante)

El autor, que cuenta con un Máster Universitario en Filosofía y Antropología, propone un recorrido por las principales tradiciones espirituales del mundo y reflexiona sobre el ajuste fino del universo, la búsqueda de sentido y los puntos de encuentro entre ciencia y espiritualidad. "El universo parece demasiado preciso para ser un accidente", sostiene Lusquiños

Barcelona, 1 de julio.- En un momento histórico en el que la tecnología avanza a un ritmo sin precedentes y la inteligencia artificial comienza a transformar la sociedad, el empresario y escritor Armand Lusquiños propone dirigir la mirada hacia una de las preguntas más antiguas de la humanidad: '¿qué significa realmente existir?'.



Su libro, Dioses y Humanos. Un viaje por las grandes religiones, sus mensajes y su aplicación a la vida diaria, nace tras años de estudio de las principales tradiciones religiosas y filosóficas. La obra no pretende demostrar la superioridad de una fe sobre otra, sino identificar aquello que permanece inalterable cuando desaparecen las diferencias culturales, históricas y geográficas.



"Las religiones nacieron separadas por miles de kilómetros y, en muchos casos, sin posibilidad alguna de influirse entre sí. Sin embargo, todas terminan hablando del dominio del ego, de la compasión, de la justicia, de la responsabilidad personal, del desapego o de la necesidad de vivir con un propósito. Esa coincidencia merece, al menos, una reflexión".



Lusquiños sostiene que la literatura contemporánea de crecimiento personal ha recuperado conceptos que las grandes tradiciones espirituales desarrollaron hace miles de años.



"Hoy encontramos centenares de libros que hablan de vivir el presente, controlar los pensamientos, aceptar el sufrimiento, practicar la gratitud o cultivar la serenidad. Todo ello ya aparece, con diferentes matices, en el Bhagavad Gita, los Evangelios, el Dhammapada, el Corán o los textos del judaísmo. No creo que la autoayuda sea una moda equivocada; creo que, en muchos casos, está redescubriendo un conocimiento muy antiguo".



Uno de los capítulos centrales del ensayo aborda el denominado ajuste fino del universo, uno de los debates más sugerentes de la cosmología contemporánea. El autor recuerda que la vida depende de un delicado equilibrio entre constantes fundamentales de la naturaleza cuya alteración, incluso en proporciones extremadamente pequeñas, habría impedido la existencia de galaxias, estrellas, elementos químicos complejos y organismos vivos.



"La intensidad de la gravedad, la masa del electrón, la carga eléctrica del protón o la fuerza nuclear fuerte poseen valores extraordinariamente precisos. Una mínima variación habría dado lugar a un universo radicalmente distinto. No existirían los átomos tal y como los conocemos, las estrellas no sintetizarían los elementos químicos necesarios para la vida y probablemente nunca habría aparecido un solo ser consciente capaz de hacerse preguntas".



Para Lusquiños, este hecho no constituye una demostración científica de la existencia de Dios, pero sí representa uno de los mayores desafíos filosóficos de nuestro tiempo.



"La ciencia explica admirablemente cómo funciona el universo. Mi pregunta no pretende competir con la ciencia, sino partir de ella. ¿Por qué las leyes de la naturaleza poseen precisamente los valores que hacen posible nuestra existencia? Algunos responderán que es fruto del azar. Otros recurrirán al multiverso. Yo simplemente considero razonable plantear una tercera posibilidad: que el universo responda a un orden más profundo del que todavía comprendemos".



El autor insiste en que su obra no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino reivindicar el valor de las grandes preguntas en una sociedad dominada por la inmediatez.



"Vivimos rodeados de información, pero quizá dedicamos muy poco tiempo a preguntarnos quiénes somos, por qué existe algo en lugar de nada o cuál es el fundamento de la conciencia. Las religiones, la filosofía y la ciencia llevan siglos dialogando alrededor de esas cuestiones. Mi libro pretende invitar al lector a participar de ese diálogo sin prejuicios".



En este sentido, Dioses y Humanos plantea que ciencia y espiritualidad no tienen por qué entenderse como ámbitos enfrentados, sino como formas distintas de aproximarse a una misma realidad: una describe los mecanismos del universo; la otra intenta comprender su significado.







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