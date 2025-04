El empresario en serie Gary Vaynerchuk llegará a SBC Summit

Serial entrepreneur Gary Vaynerchuk is coming to SBC Summit in Lisbon

LONDRES, 17 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Los asistentes de SBC Summit tendrán un lugar en primera fila para escuchar a una de las voces más influyentes en los negocios modernos, cuando Gary Vaynerchuk encabece el Super Stage el 17 de septiembre.

Desde invertir en Uber y Facebook hasta crear su empresa de propiedad intelectual de entretenimiento, VeeFriends, y construir marcas globales, Gary es considerado una de las mentes líderes mundiales en el futuro de la cultura, los negocios e internet.

Su conferencia principal, Day Trading Attention, tendrá lugar en el icónico MEO Arena, donde ofrecerá perspectivas innovadoras sobre narrativa, disrupción digital y estrategia empresarial adaptada a la industria de las apuestas y los juegos de azar.

"Contar con Gary Vaynerchuk es un gran triunfo, no solo para SBC Summit, sino para toda la industria de las apuestas y los juegos de azar", afirmó Rasmus Sojmark, consejero delegado y fundador de SBC. "Es el rey de la innovación, y si algo necesita nuestro sector ahora mismo, son estrategias de narrativa y atención más inteligentes".

Vaynerchuk es descrito como uno de los emprendedores en serie más vanguardistas del mundo empresarial. Reconoce con agudeza tendencias y patrones de forma anticipada para ayudar a otros a comprender cómo los cambios en la atención del consumidor impactan la realidad del mundo empresarial actual y comprende cómo priorizar la relevancia de la marca.

Es presidente de VaynerX, consejero delegado de VaynerMedia y creador y consejero delegado de VeeFriends. Prolífico inversor ángel, fue uno de los primeros en respaldar empresas icónicas como Facebook, Twitter, Snapchat y Uber. A través de su agencia global VaynerMedia —con oficinas en 14 ciudades, incluyendo Nueva York, Londres, Ciudad de México, Sídney y Tokio—, ayuda a las marcas de Fortune 1000 a navegar por la economía de la atención en constante evolución con estrategias de marketing de vanguardia.

La ponencia de Vaynerchuk en la SBC Summit está inspirada en su séptimo libro, Day Trading Attention: How to Actually Build Brand and Sales in the New Social Media World , publicado en mayo de 2024. Continuación de su clásico de 2013 Jab, Jab, Jab, Right Hook, este libro es una guía para el panorama digital actual.

Al comentar sobre su participación en el evento, Vaynerchuk comentó: "Estoy entusiasmado de subir al escenario de SBC Summit. Mi ponencia se centra en ayudar a las marcas a comprender el trabajo que necesitan realizar para triunfar en el mundo actual. La atención es el activo más importante en los negocios. El mundo de las apuestas y los juegos de azar es una mina de oro. Estoy aquí para ofrecer consejos prácticos sobre cómo convertir esa atención en crecimiento".

Vaynerchuk explicará con precisión cómo identificar y capitalizar la atención infravalorada, ayudando a las marcas a destacarse para impulsar la interacción y el crecimiento. Desde el marketing de influencers y los medios de pago hasta el inesperado poder de los coleccionables, hablará sobre cómo construir relevancia de marca hoy.

"Gary construye imperios. Esta conferencia clave desafiará a las personas, revolucionará mentalidades y ofrecerá un valor real y práctico. Si realmente quiere hacer crecer su marca, pasar esto por alto sería un gran error", añadió Sojmark.

Al descifrar el comportamiento del consumidor y cambiar los hábitos mediáticos, Vaynerchuk dotará a los profesionales de las apuestas y los juegos de azar de estrategias tácticas para destacar en un mercado saturado, aplicando su filosofía de Day Trading Attention para convertir la atención en crecimiento, relevancia de marca y fidelización a largo plazo.

Más allá de los negocios, Vaynerchuk también es el creador de VeeCon, una conferencia de vanguardia que fusiona innovación, cultura pop y emprendimiento en una experiencia dinámica. Comparte su trayectoria diaria como consejero delegado con más de 45 millones de seguidores en redes sociales, generando más de 300 millones de visualizaciones mensuales. Su podcast, The GaryVee Audio Experience, se posiciona constantemente entre los mejores a nivel mundial. Además de su presencia en los medios, forma parte de las juntas directivas de MikMak, Bojangles Restaurants, Global Citizen Forum y Pencils of Promise, extendiendo su influencia mucho más allá del marketing y abriéndose paso a espacios culturales y filantrópicos más amplios.

SBC Summit regresará a Lisboa del 16 al 18 de septiembre, reuniendo a 30.000 profesionales de la industria global durante tres días de networking de alto nivel, descubrimiento de productos y contenido de expertos. La conferencia magistral de Vaynerchuk estará abierta a todos los asistentes, excepto a aquellos con pases exclusivos para la Expo. Con un fuerte apoyo de la ciudad, un enfoque en negocios orientados al retorno de la inversión (ROI), hospitalidad de primer nivel y un horario privilegiado después del verano, SBC Summit está perfectamente sincronizada para cerrar el año con fuerza y preparar el escenario para 2026.

