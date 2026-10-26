Empresas austriacas y serbias fortalecen sus relaciones comerciales en preparación para la EXPO 2027 de Belgrado

(Información remitida por la empresa firmante)

VIENA, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Representantes empresariales y turísticos de Austria y Serbia exploraron el 22 de octubre, en el evento Visit Serbia B2B Networking, oportunidades de comercio, inversión y cooperación transfronteriza de cara a la EXPO 2027 Belgrado, la primera Exposición Especializada en los Balcanes Occidentales.

La participación de Austria, bajo el concepto Join the Flow, sitúa al Danubio en el centro, como símbolo de conexión entre ambos países y de oportunidades de negocio e innovación.

Queremos ayudar a las empresas a convertir intereses compartidos en oportunidades concretas, desde nuevas alianzas hasta programas de viaje que lleven visitantes a Belgrado, afirmó Igor Kovačević, COO y director del Departamento de Participantes Internacionales de la EXPO 2027 Belgrado.

Según la Embajada de Austria, la inversión austriaca en Serbia asciende a unos 3.500 millones de euros, lo que sitúa a Austria como tercer inversor extranjero del país. Unas 870 empresas austriacas emplean a unas 26.000 personas.

El Danubio une a nuestros países desde hace siglos, y hoy lo hace a través de los negocios, la innovación, la cultura y las personas, señaló Alf Netek, comisario adjunto de la sección austriaca de la EXPO 2027 Belgrado.

El turismo ofrece más potencial: entre enero y agosto de 2026, Serbia registró 33.025 llegadas desde Austria (+2,2 %), con pernoctaciones al alza (+2,9 %) hasta 77.922. También se debatieron itinerarios conjuntos que combinan la EXPO 2027 con experiencias por toda Serbia.

Acerca de la EXPO 2027 Belgrado

Exposición Especializada bajo el lema Play for Humanity: Sport and Music for All, del 15 de mayo al 15 de agosto de 2027. Más de 140 participantes confirmados; se esperan varios millones de visitas.

Contacto de prensa: expo.serbia@mcgroup.com

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