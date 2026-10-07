(Información remitida por la empresa firmante)

-Las empresas biotecnológicas emergentes estandarizan sus procesos con Veeva Basics para acelerar el desarrollo de fármacos

Más de 175 empresas biotecnológicas utilizan aplicaciones preconfiguradas para optimizar sus operaciones

PLEASANTON, California, 7 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha anunciado hoy que más de 175 empresas biotecnológicas emergentes están estableciendo una base tecnológica con Veeva Basics. Estas empresas están implementando aplicaciones Veeva Basics preconfiguradas y prevalidadas en cuestión de semanas, incorporando sistemas escalables a medida que avanzan desde la fase inicial hasta la comercialización. Veeva Basics proporciona aplicaciones unificadas e integrales para los ámbitos clínico, normativo, de calidad, médico y comercial, lo que permite a las empresas de alto crecimiento acelerar la innovación y ahorrar tiempo, esfuerzo y costes.

"Como empresa en crecimiento que cuenta con menos de 40 empleados, nos centramos en desarrollar ciencia rápidamente para ofrecer conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) que se dirijan a cánceres difíciles de tratar", afirmó Bryan Ball, director de operaciones tecnológicas de Whitehawk Therapeutics. "Nuestra colaboración con Veeva nos ayudó a sustituir los procesos en papel por soluciones líderes en el sector, sin necesidad de un equipo de TI ni personalizaciones complejas. Veeva Basics redefinió nuestra forma de operar, mejorando significativamente los procesos normativos y de calidad para lograr mayor rapidez y cumplimiento".

Las empresas biotecnológicas están aprovechando Veeva Basics para impulsar nuevas formas de trabajar, incluyendo el cambio de las estrategias de publicación normativa de externalizadas a internas. Veeva Submissions Publishing Basics proporciona una aplicación moderna para la creación de solicitudes y la interacción con las autoridades sanitarias, lo que permite a los equipos normativos gestionar la publicación internamente. Para las empresas biotecnológicas que se preparan para publicar sus primeras solicitudes ante la FDA, Veeva Basics les permite alcanzar hitos normativos clave con mayor visibilidad y control a lo largo de todo el ciclo normativo.

"La gestión interna de la publicación de nuestras solicitudes por medio de Veeva Basics nos proporcionó un control de calidad más riguroso y plazos normativos significativamente más rápidos", comentó Darryl Clarke, director global de operaciones normativas de Structure Therapeutics. "Ahora contamos con aplicaciones modernas con soporte global para una ejecución rápida y la flexibilidad necesaria para escalar en el futuro".

"Las empresas biotecnológicas son responsables de gran parte de la innovación que da forma a la industria y necesitan tecnología que refleje el ritmo al que realizan sus operaciones", declaró Jim Thai, vicepresidente de Veeva Basics. "Ha sido un privilegio trabajar con pioneros de la industria y construir esta comunidad de clientes de Veeva Basics que impulsan el desarrollo de fármacos".

Desarrolladas sobre la Vault Platform, de eficacia probada, las aplicaciones Veeva Basics ayudan a los clientes a escalar su infraestructura tecnológica sin problemas al mismo tiempo que van creciendo. Para obtener más información sobre Veeva Basics, visite veevabasics.com, o regístrese en la Cumbre de I+D y Calidad de Veeva, que se celebrará del 20 al 21 de octubre en Boston. El evento está abierto exclusivamente a profesionales del sector dedicados a las ciencias de la vida.

Acerca de Veeva SystemsVeeva ofrece la nube industrial para ciencias de la vida con aplicaciones, agentes, datos y consultoría. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, abarcando desde las mayores compañías farmacéuticas del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que sirve. Para obtener más información, visite la página web veeva.com/eu.

Declaraciones prospectivas de VeevaEste comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que pueden afectar negativamente nuestros resultados, entre los que se incluyen los riesgos e incertidumbres divulgados en nuestro informe presentado en el Formulario 10-Q para el año fiscal finalizado el 31 de julio de 2026, que puede encontrar aquí (un resumen de los riesgos que pueden afectar nuestro negocio se encuentra en las páginas 33 y 34), y en nuestros informes posteriores presentados ante la SEC, a los que puede acceder a través de sec.gov.

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