COMUNICADO: Las empresas y su crecimiento en Internet, es una necesidad y no una opción, según Marketeros Agencia

En esta época tan convulsa que a las empresas les está tocando vivir hay un hecho que ya no cuestiona empresario alguno. La transformación digital está aquí y las empresas tienen dos opciones, o explotan el canal digital en busca de clientes o su crecimiento se verá ciertamente amenazado

Las empresas necesitan estar presentes en Internet, ya no es una opción, es una obligación. Y para estarlo existe hoy en día una metodología de marketing denominada Inbound Marketing que es sin duda la que mejor resultado está mostrando. ¿En qué se basa dicha estrategia?

El Inbound Marketing se basa en la realidad que hoy en día existe en cuanto a que los usuarios buscan información en Internet, pero no contenidos corporativos que una empresa pueda mostrar, no se trata de saturarlos con ese tipo de contenido que no les informa si no que trata de venderles productos o servicios, ¡craso error!. El usuario busca que le informen, quiere tener contenidos que le ayuden a tomar una decisión sobre qué producto comprar o que servicio contratar. Primero se quiere informar para a continuación tomar una decisión. Pues muy bien, hay que hacerle llegar esa información, y quién se la suministre tendrá una considerable ventaja.

En Marketeros Agencia tienen comprobado que para desarrollar esta estrategia se necesita un diseño web bien organizado y bien estructurado a través de su sitemap. La web son los cimientos de cualquier estrategia digital que se precie, y que los contendidos corporativos estén bien organizados es clave para la experiencia del usuario en el sitio web. Un buen primer contacto de una empresa con el que posteriormente será su cliente es la mejor forma de comenzar una relación mercantil duradera y beneficiosa para ambas partes.

Para la estrategia Inbound hay un instrumento clave: el blog. Es aquí donde la empresa irá colgando los contenidos de valor, la información que, como se comentó anteriormente, los prospectos están demandando. En esta primera etapa el objetivo es atraer tráfico cualificado a la web mediante la generación de contenido de calidad en el blog y una buena organización de la información de los productos o servicios en el sitemap de la web, y como consecuencia, en al apartado del menú de la misma.

Ya tiene la empresa su web con un contenido corporativo e informativo de calidad y bien organizado. ¡Pero se necesita que llegue a los ojos de los usuarios!. ¿Cómo?, mediante su posicionamiento seo en los buscadores. Por muy buena que sea la información que uno pueda mostrar, si la misma no está a la vista de los usuarios, no la leen, y si eso ocurre no se consiguen los objetivos predeterminados.

Segunda etapa del Inbound: ya están muchos usuarios consumiendo los contenidos. Ahora la empresa necesita que la contacten, que se interesen por lo que ofrece. Y aquí tienen un papel importante las landing page. Formato web cuyo objetivo es convencer al cliente que, una vez se le ha dado la información que solicitaba, la empresa le puede ayudar a encontrar lo que buscaba.

Las tercera y cuarta etapa de Inbound Marketing tendrían como objetivo, por un lado, ayudar a cerrar la operación comercial que ya se tiene abierta una vez ha contactado con la empresa el prospecto, y por otro fidelizar a los clientes y deleitarlos informándoles de los nuevos servicios o productos.

Con esta estrategia digital una agencia consigue dar apoyo y ayudar en todo el proceso a su cliente: atraer a los usuarios cualificados a la web, conseguir que una buena proporción de ellos se conviertan en leads u oportunidades de negocio, ayudar al área comercial en su desempeño de cerrar la operación y añadir un nuevo cliente a la compañía, y por útimo, y no menos importante, colaborar en la fidelización de los clientes e incentivarlos a contratar más productos o servicios en el trayecto de la relación.

En definitiva, una agencia digital que se precie debe ofrecer a sus clientes los 360 grados de la estrategia Inbound para convertirse en su partner y no ser un proveedor más. Es de vital importancia diseñar una acertada estrategia de marketing en el canal más importante que hoy en día tienen las empresas de cara a la consecución de su crecimiento: Internet.

